Lietuvos rankinio rinktinė pradeda kovą dėl Baltijos jūros taurės: laukia įtemptas tvarkaraštis

Lietuvos rinktinės pagrindą sudaro mūsų šalies klubuose rungtyniaujantys rankininkai. Dauguma užsienio klubuose rungtyniaujančių lietuvių dėl įvairių priežasčių – traumų, varžybų tvarkaraščio ir kitų, negalės šįkart padėti rinktinei.

„Baltijos jūros taurės turnyre Lietuvos rinktinė bus eksperimentinės sudėties. O gal geriau ją vadinti ateities sudėtimi. Nemažai šių vyrų jau dalyvavo lapkričio mėnesį vykusioje trumpoje treniruočių stovykloje. Dabar po trumpos treniruočių stovyklos Utenoje dalyvausime ir turnyre. Abiejų stovyklų įdirbį galėsime pamatyti aikštelėje ir įvertinti, kurie žaidėjai jau gali prisidėti prie rinktinės ir jai pagelbėti ir oficialiose rungtynėse“, – sako Lietuvos rinktinės treneris G. Savukynas.

Baltijos jūros taurės turnyrą Lietuvos rinktinė pradės ketvirtadienį rungtynėmis su Suomijos nacionaline komanda. Šias rinktines burtai suvedė ir 2025 m. pasaulio čempionato atrankos turnyre. Pirmos pasaulio čempionato atrankos turnyro rungtynės vyks kitų metų kovo 13 d. Suomijoje, atsakomosios rungtynės vyks kovo 17 d. Lietuvoje.

„Specialiai tikrai nesiruošiame būtent rungtynėms su suomiais ir nesiruošiame ko nors slėpti nuo būsimų varžovų pasaulio čempionato atrankos turnyre. Mums svarbiausia yra mūsų pačių žaidimas. Norime išbandyti kuo daugiau žaidėjų, nes per tris dienas teks nemažas krūvis. Todėl labiau tikrinsime savo naujus žaidėjus, kurie mažiau laiko gaudavo žaisti anksčiau vykusiose oficialiose rungtynėse ar yra naujokai rinktinėje. Be to, neaišku kokią sudėtį Suomijos rinktinė atsiveš į Latviją ir kiek abiejų rinktinių sudėtys skirsis pasaulio čempionato atrankos turnyre kovo mėnesį, palyginus su dabar vykstančiu turnyru“, – teigia G. Savukynas.

Prieš Baltijos jūros taurės turnyrą apie karjeros pabaigą Lietuvos rinktinėje pranešė ilgametis linijos žaidėjas 33-ejų metų Tadas Stankevičius. Rinktinės treneris tvirtina, kad ilgamečiams komandos lyderiams, tokiems kaip T. Stankevičius, vasarą rankininko karjerą baigusiam Povilui Babarskui ar dėl traumų rinktinei negalinčiam padėti Čempionų lygos laimėtojui Jonui Truchanovičiui, surasti atitinkamą pamainą yra sunku ar netgi neįmanoma.

„Lietuvoje mes neturime tokio meistriškumo žaidėjų. Lygiaverčiai pakeisti tokio žaidėjo kaip Truchanovičius niekas negali. Reikia tai pripažinti ir garsiai įvardinti, kad nebūtų iliuzijų, jog turime labai didelį pasirinkimą žaidėjų, kurie gali pakeisti tokio lygio rankininkus. Patirties negausi skaitydamas knygutes, patirtį reikia užsidirbti aikštelėje. Todėl rinktinei tai yra labai dideli praradimai tokių žaidėjų kaip Truchanovičius ar Povilas Babarskas. Ieškosim kas gali pakeisti Stankevičių linijos pozicijoje.

Iš Vokietijos trečiosios lygos klubo atvyko Džiugas Jusys, daugiau tikimės iš Andriaus Montvilo, kuris yra vienas Kauno „Granito“ lyderių ir norisi, kad tas lyderio savybes parodytų ir rinktinėje. Lyderio vaidmens gali imtis Karolis Antanavičius, kuris jau keletą metų yra vienas pagrindinių žaidėjų Lietuvos rinktinėje ir nuolat tobulėja žaisdamas Austrijos čempionate. Stengiamės išspausti maksimumą iš tų žaidėjų, kurie yra rinktinėje ir norime, kad jie parodytų geriausias savo savybes aikštelėje atstovaudami Lietuvai“, – tvirtina Lietuvos rinktinės treneris.

Rankinio rinktinės sudėtis

Vartininkai: Lukas Gurskis (Vilniaus „Amber“), Giedrius Morkūnas ir Matas Pranckevičius (abu Vilniaus „Šviesa“).

Kairieji kraštai: Mantas Urvikis („Šviesa“) ir Ernestas Stvolas („Amber“).

Kairieji pusiau kraštai: Karolis Antanavičius („Hard Alpla“, Austrija) ir Matas Aukštikalnis („Amber“).

Įžaidėjai: Romas Aukštikalnis (Rostoko „Empor“, Vokietija) ir Tomas Drakšas (Klaipėdos „Dragūnas“).

Linija: Džiugas Jusys („HSG Hanau“, Vokietija), Benas Butkus („Hildesheim“, Vokietija), Andrius Montvilas (Kauno „Granitas-Karys“) ir Tadas Rasakevičius („Šviesa“).

Dešinieji pusiau kraštai: Matas Jurkevičius („Granitas-Karys“) ir Karolis Stropus („Dragūnas“).

Dešinieji kraštai: Marius Kairys („Granitas-Karys“).