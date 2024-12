Lietuvos moterys įspūdingai pasirodė pasaulio biatlono taurėje: Nataliją Kočergina užėmė rekordinę poziciją

Lietuvos biatlono veteranės pasirodymas sprinte buvo toks sėkmingas, kad transliacijos režisieriai ją lydėjo beveik visą laiką nuo antro šaudymo iki finišo. N.Kočergina įrodė, kad skaičiai pase ne riba, pasiekusi gyvenimo rekordą – 25 vietą. Už tai jai atiteko 16 įskaitinių pasaulio taurės taškų.

Į geriausiųjų 30-uką sportininkė pateko ketvirtą kartą karjeroje, o aukščiausia jos vieta – 27-oji – buvo iškovota prieš šešerius metus.

„Tai buvo visiškai ne mano trasa, užsidėjęs „gliancas“ (suspaustas ledas – aut. past.), todėl slydimas buvo prastas. Su koordinacija trasoje labai nedraugauju, bet šį sezoną tam skyriau daug dėmesio ir tai galbūt mane išgelbėjo. Tokios vietos nesitikėjau, nes tokių gerų rezultatų jau nebuvo labai seniai. Be to, nors treniruotėse šaudžiau gerai, per varžybas tai nepavykdavo. Šiandien gal išaušo tokia diena, kad reikėjo parodyti, ką galiu“, – pasirodymu džiaugėsi N.Kočergina.

Šaudykloje Lietuvos biatlonininkė nesuklydo nė sykio bei po antrojo šaudymo rikiavosi netgi 19-a. Nors paskutiniame rate mūsiškę aplenkė šešios varžovės, trasoje Ruslano Nikitino auklėtinė bandė tinkamai išdėstyti jėgas bei sutaupyti kiekvieną sekundę.

„Treneriai pirmo rato atkarpoje sakė atsilikimą ir jis buvo gana didelis. Galvojau „na va, vėl pradėjau kaip sraigutė“, bet po pirmo šaudymo išgirdau, kad atsilieku tik 39 sekundes. Po antro šaudymo išėjau 19 pozicijoje, bet pajutau nuovargį. Kiek sugebėjau, tiek iš savęs išspaudžiau. Treneriai visoje trasoje sakė kažkokias sekundes, kiek ką lenkiu ar atsilieku, bet taip pat patarė laikyti savo tempą, neužvaryti, nes po to „numirsiu“ ir dar daugiau pralošiu“, – komentavo N.Kočergina.

Beje, N.Kočergina – vyriausia biatlonininkė, dalyvaujanti pasaulio taurės varžybose. Buvusi slidininkė šautuvą į rankas paėmė 2010-aisiais, būdama 25-erių, ir tais pačiais metais debiutavo aukščiausio rango čempionatuose.

„Savo karjerą pradėjau vėlai, kai kurie 25-erių jau baigia. Nepradėjau jauna ir nebaigiau jauna. Atėjau į biatloną pakankamai amžiuje, o skirtumo su merginomis nesijaučia. Niekas neakcentuoja, kiek man metų, visos draugaujame ir nekreipiame dėmesio“, – teigė N.Kočergina, besitikinti dalyvauti ir 2026-ųjų Milano Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse.

Istoriškai sėkmingai sprinto varžybos Ansi Le Gran-Bornane susiklostė ir visai Ruslano Nikitino vedamai moterų trijulei. Lidija Žurauskaitė užėmė 39 vietą (šaudymas 0+1) bei pelnė 2 įskaitinius planetos taurės varžybų taškus, tuo tarpu Judita Traubaitė klasifikuota 54-a (1+2), o tai reiškia, kad pirmą kartą Lietuvos istorijoje teisę dalyvauti persekiojimo lenktynėse iškovojo net trys mūsiškės.

„Emocijų daug, labai laukėme tokių rezultatų. Tikrai žinojau, kad realiai galime tokius rezultatus turėti. Natalija tikrai nustebino, turbūt nelabai kas tikėjo, kad ji gali įvažiuoti į 30-uką, vis tiek ne jaunystės amžius ir pasiekti tokį rezultatą, geriausią savo karjeroje, būnant 39-erių yra vau, – komentavo R.Nikitinas. – Labai nudžiugino Judita, turėjome su ja pokalbį ir aptarėme, kad reikia laiko atsistatyti, pailsėti. Turbūt padauginome šiek tiek su intensyvumu, su treniruočių krūviu. Rytoj ji važiuoja namo, ten ilsisi, o po Kalėdų pradėsime bazinį darbą ir po Naujųjų metų ji turėtų būti ten, kur ir turi būti, nes prieš sezoną atrodė, kad viskas yra labai gerai.“

N.Kočergina neslepia, kad teigiamo impulso komandai suteikė iš IBU taurės atskriejusi žinia, kad ketvirtoji komandos narė Sara Urumova įvykdė pasaulio taurės kvalifikaciją bei po Naujųjų metų su pajėgiausiomis komandomis vėl galės varžytis Lietuvos moterų estafetės rinktinė.

„Dar prieš savaitę sakiau, kad Sara Obertiliache pernai pasiekė geriausią rezultatą, todėl šiemet bus taip pat ir ji turėtų įvykdyti kvalifikaciją. Taip ir atsitiko, vakar labai džiaugėmės ir nusiteikėme, kad šios 20-os vietos nepaleisime. Sezono pradžioje sakiau, kad jei turėsime estafetės komandą, kitos komandos mūsų lengvai nepaims“, – sakė N.Kočergina.

Jei lietuvėms pavyks patekti į Nacijų taurės 20-uką, visa estafetės ketveriukė iškovos teisę dalyvauti Milano-Kortinos žaidynėse. Penktadienį mūsiškės pademonstravo 11 rezultatą tarp visų planetos komandų, pelniusios 305 taškus. Lietuvėms tai leido aplenkti Kazachstano ekipą bei pakilti į taip trokštamą 20-ąją poziciją.

Ansi Le-Gran Bornano sprinte triumfavo šeimininkių atstovė Justine Braisaz-Bouchet (0+1), 1,4 sek. pranokusi sezono lyderę vokietę Franziską Preuss (0+0) bei 13,7 sek. – slovėnę Anamariją Lampič (0+2).

Bendroje įskaitoje N.Kočergina užima 58 vietą (16 tšk.), o L.Žurauskaitė – 62-ąją (12 tšk.).