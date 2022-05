Lietuvos lenktynių pažiba pradeda naują karjeros etapą – startuos NASCAR

Devyniolikmetis lietuvis šiuo metu tvarko NASCAR licencijos formalumus ir ruošiasi persėdimui į visai kitokį lenktyninį automobilį nei jam teko pilotuoti anksčiau.

„2020 metais labai netikėtomis aplinkybėmis susipažinau su NASCAR komanda „Rick Ware Racing“ (RWR). Tuo metu jie vykdė ir sporto prototipų programą Azijos Le Mano serijoje (AsLMS). Paskutinę minutę jie mane pasikvietė į AsLMS etapą Australijoje. Ten nugalėjome LMP2 AM kategorijoje, po to sekė pergalė Malaizijoje, o Tailande komandai užtikrinome pergalę čempionate ir kelialapį į 24 valandų Le Mano lenktynes. Nuo to laiko palaikiau su komanda ryšį, stebėjau kaip jiems sekasi NASCAR. Pernai jie vėl mane kvietė dalyvauti „Rolex Daytona“ 24h lenktynėse. Iki starto buvo likę labai mažai laiko, galų gale ten neišvažiavau. Bet komanda ir mes pamatėme, kad turint daugiau laiko JAV įmanoma surasti partnerių su pakankamais biudžetais, kurie leistų startuoti labai aukšto lygio lenktynėse. Iš RWR gavome pasiūlymą pagalvoti apie NASCAR. Pernai galvojome ir rudenį nusprendėme, kad verta. Daugiausiai įtakos tam turėjo kelių verslo profesionalų prisijungimas prie projekto ir aktyvus jų dalyvavimas derantis su partneriais ir suvaldant procesus“, – spaudos konferencijoje kalbėjo G.Grinbergas.

Prieš dvi savaites, po pokalbio su „RWR“ G.Grinbergas pradėjo NASCAR licencijos gavimo procedūras. Jos daug sudėtingesnės nei Tarptautinės automobilių sporto federacijos (FIA). Beje, Gustas, dėl AsLMS surinktų FIA kvalifikacinių taškų, yra vienintelis Lietuvos lenktynininkas, turintis A kategorijos tarptautinę lenktynininko licenciją. Bet net to nepakanka NASCAR organizacijai.

Pokalbių metu buvo užsiminta, kad sudalyvavimas vienose iš žemesnių NASCAR lygų lenktynių būtų didelis privalumas išduodant licenciją. Todėl buvo priimtas sprendimas startuoti gegužės 14-15 dienomis Valensijoje (Ispanija) vyksiančiose NASCAR „Whelen Euro Series“ lenktynėse. G.Grinbergas pernai jau išbandė Euro NASCAR automobilį privataus testo metu Prancūzijoje. Paskutinę minutę susiruošti į varžybas nebūtų įmanoma, jei ne sėkmingo Lietuvos verslo skubus prisidėjimas – padedant „Top sport“, „Venipak“, „August“, „Frigo“, „Parnasas“, „Transmitto“ pavyko sustyguoti biudžetą bei logistiką ir jau trečiadienį Gustas išvyksta į Ispaniją.

„NASCAR „Whelen Euro Series“ (NWES) lenktynės bus mano pasiruošimo „NASCAR Cup“ dalis. NWES konkurencingas čempionatas, kuriame dalyvauja daug žinomų lenktynininkų iš kurių galėsiu daug ko išmokti. Bet mūsų plane šiame čempionate kol kas tik vienas lenktynių savaitgalis. Mes esame visiškai susikoncentravę į „NASCAR Cup“ Amerikoje“, – sakė G.Grinbergas.

Europos NASCAR lenktynėse Valensijoje, kuriose laukiama 20 tūkstančių žiūrovų, G.Grinbergas pilotuos „Buggyra“ komandos 400 arklio galių turintį „Ford Mustang“. Ši komanda puikiai žinoma ir Lietuvos Dakaro gerbėjams. „Buggyra“ 2021 metais nugalėjo T3 kategorijoje, sėkmingai lenktyniauja „Lamborghini Super Trofeo“ ir „24H Series“ lenktynėse.

Pirmas G.Grinbergo startas „NASCAR Cup“ numatytas liepos 30-31 Indianapolyje.

2022 metais NASCAR debiutavo visiškai naujos kartos automobilis. Pirmą kartą jame sumontuota sekvencinė pavarų dėžė, ratai fiksuojami viena veržle, atsirado daug aerodinamikos pakeitimų. Variklių galia, priklausomai nuo trasos, siekia 550-670 AG.

NASCAR yra žiūrimiausias sportas JAV TV nuo vasario iki rugsėjo. Kiekvienas lenktynės stebi daugiau nei 100 000 žiūrovų, o bendra gerbėjų auditorija JAV viršija 80 milijonų.

Devyniolikmetis G. Grinbergas lenktyniauja nuo 7 metų. Jis nugalėjo Lenkijos, Italijos ROK kartingo čempionatuose, tapo ROK Pasaulio taurės vicečempionu. Nuo 2019 lenktyniavo Europos Le Mano serijos lenktynėse su LMP3 kategorijos prototipu. 2020 Azijos Le Mano serijoje nugalėjo Australijos, bei Malaizijos etapuose ir padėjo RWR komandai nugalėti LMP2 AM kategorijoje. G.Grinbergas paskelbtas 2020 metų Azijos Le Mano serijos metų naujoku.

NAASCAR Whelen Euro Series etapo Valensijoje tvarkaraštis:

Penktadienis, gegužės 13d.

Treniruotės 1 – 14.40-15.10

Treniruotės 2 – 18.20-18.50

Šeštadienis, gegužės 14 d.

Kvalifikacija – 11.00-11.15

Super kvalifikacija – 11.20-11.25

1 Lenktynės – 14.30-15.10

Sekmadienis, gegužės 15 d.

2 Lenktynės - 15.30-16.10