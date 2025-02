Lietuvos lengvosios atletikos čempionate – sutriuškintas asmeninis rekordas

60 m rungtis buvo bene laukiamiausia pirmą čempionato dieną, o pasiekti rezultatai nenuvylė. A. Dambrauskas dar sykį kėsinosi į Kastyčiui Klimui priklausantį Lietuvos rekordą (6,62 sek.) ir užtikrintai nugalėjo finale bei pakartojo asmeninį rekordą, Lietuvos 19-mečių rekordą ir geriausią Lietuvos sezono rezultatą (6,64 sek.). Be to, tai naujasis Lietuvos čempionatų rekordas, o ankstesnis nuo pernai priklausė taip pat A. Dambrauskui (6,66 sek.).

Atrankoje Lietuvos čempionas 60 m distanciją tarp visų dalyvių įveikė pirmas (6,69 sek.), o finale įjungė dar aukštesnę pavarą ir už savęs paliko antroje vietoje finišavusį Kristupą Seikauską (6,78 sek.) bei bronzos medalį iškovojusį Danielių Vasiliauską (6,86 sek.).

„Rezultatas ir pirma vieta labai džiugina, apgyniau čempiono titulą, o tai buvo pagrindinis tikslas. Apie Lietuvos rekordą bandžiau negalvoti, bet norėjau pagerinti čempionato rekordą“, – po rungties kalbėjo A. Dambrauskas.

Sprinteris pasidžiaugė šiais metais demonstruojamais rezultatais ir papasakojo apie įspūdžius iš sidabrinio „World Athletics“ lygio varžybų Lodzėje (Lenkija), kuriose 60 m nuotolį įveikė per 6,66 sek. ir finišavo penktas: „Stabilumas rodo meistriškumą, tai tas geresnis rezultatas yra ne už kalnų. Net negaliu apibūdinti to jausmo startuoti tokiose varžybose. Labiau net ne dėl sidabrinio lygio, o dėl visos organizacijos – tikrai nerealus jausmas. Jaučiausi kaip profesionalus sportininkas, nes vaikai ir suaugusieji prašė parašo. Labai smagu bėgti su pasaulio geriausiais.“

Lietuvos čempionate 19-metis lengvaatletis dėjo dar vieną žingsnį link debiuto Europos uždarų patalpų čempionate, kuris Apeldorne (Nyderlandai) vyks jau kovo 6–9 dienomis. Be to, tokie rezultatai leidžia pasvajoti ir apie kovo 21–23 d. vyksiantį pasaulio uždarų patalpų čempionatą Nandzinge (Kinija), kadangi A. Dambrauskas yra vienas iš nedaugelio lietuvių, kuris turi realų šansą ten startuoti.

„Žiemos sezono tikslas buvo patekti į Europos čempionatą. Žinojau, kad galiu patekti, o dabar reikia nuvažiuoti ir sudalyvauti. Laukiu tų varžybų. Nežinau, ar pateksiu į pasaulio čempionatą, bet jeigu pateksiu, tai tikrai važiuosiu. Aukščiausio lygio varžybos su pačiais geriausiais sprinteriais“, – sakė greičiausias Lietuvos sprinteris.

Moterų 60 m rungtyje triumfavo E. Rupšytė, kuri atrankoje pademonstravo pirmą rezultatą (7,47 sek.), o finale distanciją įveikė per 7,34 sek. ir net 0,09 sek. pagerino asmeninį rekordą. Be to, tai geriausias Lietuvos sezono rezultatas, kuris iki šiol priklausė Lukrecijai Sabaitytei (7,39 sek.). Finale E. Rupšytė aplenkė taip pat asmeninį rekordą pagerinusią Evą Misiūnaitę (7,41 sek.) bei trečioje vietoje likusią Akvilę Jonauskytę (7,62 sek.).

19-metė E. Rupšytė Lietuvos čempione uždarose patalpose tapo pirmą kartą ir teigė, jog nori šį titulą laimėti dar ne vieną kartą. Rudenį lengvaatletė iš Šiaulių atvyko treniruotis į Vilnių ir pradėjo darbą su Lietuvos sprinto rungčių vyr. treneriu Martu Skrabuliu.

„Nuoseklus darbas ir noras prisidėjo prie rekordo, didelis ačiū treneriui. Pradėjau dirbti su juo nuo rudens, tai viskas labai gerai, nes rezultatai gerėja. Vasarą irgi bandysiu gerinti asmeninį rekordą“, – po rungties sakė E. Rupšytė.

Vietos Europos uždarų patalpų čempionate siekianti J. Petrokaitė savo pagrindinėje rungtyje, šuolyje į tolį, šiemet startavo pirmą kartą. Geriausiu bandymu 29-erių lengvaatletė nušoko 6.49 m, o paskutinių dviejų šuolių pasirinko nebeatlikti dėl kamuojančių kelio skausmų. Pirmasis jos bandymas buvo neįskaitytas, antruoju pavyko nušokti 6.38 m, o trečiuoju – 6.40 m.

„Tikslų prieš startą neturėjau, o svarbiausia buvo pabaigti varžybas sveikai, todėl pasirinkau neatlikti penkto ir šešto bandymo. Pasijautė neaiškumas kelyje, o ta problema man ir trukdė startuoti šiame žiemos sezone. Neplanavau ir neakcentavau startų žiemos sezone, bet atsirado noras sudalyvauti Europos čempionate. Kadangi forma palaikiau, tai nors ypatingų tikslų ir neturėjau, šiandienos startu džiaugiuosi. Rezultatas mane džiugina, buvo ir dar geresnių šuolių, bet pirmos varžybos, tai daug techninio broko. Jaučiuosi pakankamai pozityviai, svarbu kelis rytoj nepablogėtų“, – kalbėjo geriausią Lietuvos sezono rezultatą užfiksavusi J. Petrokaitė.

Trečią Lietuvos uždarų patalpų čempionatą paeiliui ir penktą apskritai laimėjusi geriausia Lietuvos šuolininkė į tolį atlaikė antroje vietoje likusios Urtės Kščenavičiūtės (6.13 m) ir trečią vietą užėmusios Austės Kunauskės (5.88 m) pasipriešinimą. Jau kitą savaitę paaiškės, ar J. Petrokaitė pateks į trečią Europos uždarų patalpų čempionatą paeiliui: „Nesu užtikrinta, bet puoselėju viltį ten patekti. Visada smagu tuose čempionatuose dalyvauti ir būti tarp geriausių. Man garbė ginti Lietuvos vardą.“

Vyrų šuolio į tolį rungtyje nugalėjo ir penktą kartą čempionu tapo Marius Vadeikis (7.32 m), 400 m nuotolį greičiausiai įveikė Lietuvos čempionatų rekordą pagerinusi Modesta Justė Morauskaitė (54,00 sek.) bei trečią kartą paeiliui laimėjęs Lukas Sutkus (48,72 sek.). 1500 m distancijoje nepavejamas dešimtą kartą iš eilės buvo Simas Bertašius (3 min. 54,66 sek.) ir čempionės titulą apgynusi bei asmeninį rekordą pagerinusi Auksė Linkutė (4 min. 33,47 sek.).

Šuolio į aukštį rungtyje nugalėjo geriausius Lietuvos sezono rezultatus užfiksavę Adrijus Glebauskas (2.15 m) ir Urtė Baikštytė (1.80 m), rutulio stūmimo rungtyje čempionais tapo Ieva Gumbs (16.07 m) ir asmeninį rekordą pagerinęs Simonas Bakanas (17.50 m), o 5000 m sportinio ėjimo rungtyje aukso medalius iškovojo ir geriausius Lietuvos sezono rezultatus fiksavo Lukas Lasevičius (22 min. 43,68 sek.) bei Austėja Kavaliauskaitė (22 min. 58,89 sek.).

Sekmadienį Panevėžio lengvosios atletikos manieže vyks antra Lietuvos čempionato diena. Tiesioginė varžybų transliacija nuo 11:00 val. portale lrt.lt bei Lietuvos lengvosios atletikos federacijos „Facebook“ paskyroje.