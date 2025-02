„Alekna gali būti geriausias atletas istorijoje, taip ir nelaimėjęs šio prizo“: ekspertai prabilo apie nesąžiningą padėtį

M.Alekna jau ne pirmus metus yra įvardijamas tarp pretendentų į šį prestižinį apdovanojimą, bet lietuvis jo vis dar nėra gavęs, nors disko metime demonstruoja geriausius rezultatus per istoriją. M.Alekna per pirmus du metus universitete pasiekė 12 iš 15 geriausių visų laikų disko metimo rezultatų tarp studentų.

Visgi, pagrindinėse studentų varžybose – NCAA čempionate – lietuviui nepavyko triumfuoti nei 2022 m., nei 2023 m.

Pernai M.Alekna pristabdė karjerą NCAA, dažniau važinėjo po „Deimantinės lygos“ etapus ir ruošėsi olimpinėms žaidynėms.

„Citius Mag“ paskaičiavo, kad blogiausias praėjusio sezono M.Aleknos rezultatas vis tiek būtų trečias per studentų sporto JAV istoriją. Sunku tuo patikėti, bet M.Alekna jau tapo olimpiniu vicečempionu, Europos čempionu, pasaulio vicečempionu ir pasaulio rekordininku, nors vis dar neturi NCAA čempiono titulo.

Tikimasi, kad šiemet M.Aleknai pagaliau pavyks tapti NCAA čempionu, tačiau „Citius Mag“ ekspertai abejoja, ar to užteks, kad lietuviui atitektų „The Bowerman“ apdovanojimas. Jie netgi spėlioja, kad M.Alekna gali likti geriausiu visų laikų studentu sportininku be šio prizo.

„The Bowerman“ rinkimų istorija rodo, kad labiau yra vertinami tie lengvaatlečiai, kurie medalius skina keliose rungtyse. Tai dažniausiai suteikia pranašumą bėgikams, kurie sėkmingai bėga ne vienoje distancijoje, taip pat turi šansą startuoti estafetėse. Metikams tokiuose rinkimuose labai sunku sulaukti pripažinimo.

„Ką Alekna turi padaryti, kad taptų pirmu metiku ir pirmu sportininku, kuris specializuojasi vienoje rungtyje, laimėjusiu „The Bowerman“ prizą? Visų pirma, jam reikia laimėti NCAA čempionatą, tačiau ir toli gali būti per maža, o jam sukliudyti gali...praėjusių sezonų rezultatai. Jei Alekna nebūtų prieš tai net keletą kartų gerinęs studentų visų laikų rekordų ir tai pradėtų daryti tik šiame sezone, tada į jį būtų žiūrima visai kitaip. Visai realu, kad Alekna šiame sezone demonstruos geriausius rezultatus NCAA istorijoje, bet visi tai priims kaip savaime suprantamą dalyką, nes pasaulio rekordininko statusas tave „įpareigoja“ būti geresniu už visus kitus.

Galime įžvelgti ir tam tikrus panašumus tarp „The Bowerman“ ir kitų prizų lengvojoje atletikoje. Aleknos situacija „The Bowerman“ rinkimuose primena Duplančio situaciją 2024 m. geriausio pasaulio lengvaatlečio rinkimuose.

Mondo pernai laimėjo viską, 3 kartus pagerino pasaulio rekordą, tačiau rinkimuose pralaimėjo Letsilei Tebogo, kurio pasiekimai pernai buvo įvairesni: 200 m bėgimo olimpinis auksas, 4x400 m estafetės olimpinis sidabras ir geriausias visų laikų rezultatas 300 m bėgime. Kaip galima lyginti sprinterį, kuris gali startuoti penkiuose ar dar daugiau NCAA finalų, ilgesnių distancijų bėgiką, kuris gali dalyvauti trijuose NCAA finaluose ir metiką, kuris startuoja vienoje rungtyje?“, – klausė „Citius Mag“.

2022 m. „The Bowerman“ prizas atiteko barjerinio bėgimo atstovui Trey Cunninghamui, o 2023 m. – trišuolininkui ir šuolininkui į tolį Jaydonui Hibbertui.

