Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas paženklintas šalies rekordu ir Dovilės Kilty apgintu titulu

Antra Lietuvos čempionato diena prasidėjo nuo moterų šuolio su kartimi rungties, kur ir krito šalies rekordas. Jau antrą kartą šiemet Lietuvos uždarų patalpų moterų šuolio su kartimi rekordą pagerinusi R. Miklyčiūtė šeštą kartą paeiliui tapo čempione ir įveikė 4.26 m aukštį.

Ankstesnis rekordas priklausė jai pačiai (4.16 m), o sportininkė yra ir nacionalinio rekordo stadione autorė (4.26 m). Be to, tai jau dešimtas Lietuvos lengvaatlečių pasiektas šalies rekordas šiemet, o pernai ir užpernai buvo pagerinta po 11 rekordų per visus metus.

REKLAMA

REKLAMA

Varžybose R. Miklyčiūtė pirmu bandymu įveikė į 4.20 m aukštį iškeltą kartelę, o vėliau trečiuoju mėginimu pavyko peršokti ir į 4.26 m aukštį iškeltą kartelę. Lietuvos vicečempione tapo Elzė Kudulytė (3.85 m), o trečią vietą užėmė Viktorija Neifaltaitė (3.55 m).

REKLAMA

„Šiandien tikslas buvo šokti techniškai. Tikrai esu patenkinta, manau, kad ir trenerę nudžiuginau, o tai yra svarbiausias mano darbas. Tikrai nesitikėjau, kad pagerinsiu rekordą, galvojau, jog šiandien peršoksiu apie 4 metrus. Sunku apibūdinti tas emocijas, kai pavyksta pagerinti rekordą, bet adrenalinas užplūsta ir visur norisi bėgioti, ypač pas trenerę“, – po rungties emocijomis dalinosi ir padėką trenerei Ritai Sadzevičienei išreiškė R. Miklyčiūtė.

REKLAMA

REKLAMA

Pastaruosius metus lengvaatletė šalies rekordą koreguoja po kelis kartus bei priduria, kad šiandien pasiektas rezultatas yra ne riba: „Jaučiasi, kad kasmet šokinėju užtikrinčiau, bet ties stabilumu dar reikia padirbėti. Bandysiu jį pagerinti vasaros sezonui. Be to, jeigu techniškai šuolį pavyksta atlikti visai neblogai, tai įsibėgėjimą ir patį priėjimą iki šuolio dar galima tobulinti. Jaučiu, kad galiu šokti daugiau nei dabar.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

19-metė sportininkė jau yra dalyvavusi Europos U18, U20 bei pasaulio U20 čempionatuose, o debiutuoti prieš dvejus metus teko ir Europos komandiniame čempionate. Geriausiai šuolininkei su kartimi sekėsi 2023 metų vasarą vykusiame Europos U20 (jaunimo) čempionate, kur pavyko laimėti sidabro medalį. Šių metų pagrindinis tikslas – sėkmingai pasirodyti Europos U23 čempionate, kuris liepos 17–20 dienomis vyks Bergene (Norvegija).

REKLAMA

„Vasarą laukia Europos U23 čempionatas, ten labiausiai fokusuojamės. Nusimato didelis darbas stovyklose, maniežuose ir visur kitur. Esu pasiruošusi tokiems čempionatams, daug patirties ir pamokų gavau ankstesniuose. Bus svarbu suvaldyti emocijas prieš varžybas, bet tokius startus aš vertinu ir jie man patinka, nes ten daug konkurencijos ir galima pasivaržyti“, – ryžtingai į pagrindinį metų startą žvelgė R. Miklyčiūtė.

REKLAMA

Moterų trišuolis, kaip įprasta, kiekviename Lietuvos čempionate tampa tikra pažiba, kadangi čia dėl titulo kovoja net 3 pajėgios lengvaatletės – Lietuvos rekordininkė Diana Zagainova, Lietuvos uždarų patalpų rekordininkė D. Kilty ir Lietuvos čempione jau ne kartą tapusi Aina Grikšaitė.

Šįkart trišuolio karūną užsidėjo D. Kilty, kuri jau pirmu šuolio išsprendė nugalėtojos klausimą ir apgynė pernai laimėtą titulą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Geriausią Lietuvos sezono rezultatą (13.80 m) užfiksavusi D. Kilty aplenkė vicečempione tapusią D. Zagainovą (13.53 m) ir bronzos medalį iškovojusią A. Grikšaitę (13.26 m). Tai jau aštuntas D. Kilty aukso medalis Lietuvos uždarų patalpų čempionatuose.

„Čempionatas yra skirtas tam, kad išsiaiškintume, kas iš mūsų geriausia trišuolyje. Džiaugiuosi būdama geriausia šiandien. Tikslas ir buvo nugalėti. Kelias savaites neturėjau varžybų, norėjau pasiekti geresnę formą. Esu patenkinta, nes pirmu bandymu padariau čempionišką rezultatą. Turėjau technikos problemų, bet galutinis rezultatas mane tenkina“, – po rungties kalbėjo Lietuvos čempionė.

REKLAMA

Tai buvo trečias D. Kilty startas šiemet, o pirmi 2 įvyko „World Athletics“ auksinio lygio varžybose Astanoje (Kazachstanas) ir Bostone (JAV). Čia atitinkamai pavyko nušokti 13.51 m ir 13.45 m. Sportininkė turi praktiškai garantuotą kelialapį į kovo 6–9 d. Apeldorne (Nyderlandai) vyksiantį Europos uždarų patalpų čempionatą, kuris trišuolininkei būtų jau penktas. Geriausiai pasirodyti pavyko paskutiniajame, kuris prieš dvejus metus vyko Stambule (Turkija), o finale pasirodžiusi D. Kilty iškovojo šeštą vietą.

REKLAMA

„Į pirmas dvi šių metų varžybas teko nemažai keliauti, bet jos buvo pačio aukščiausio rango, todėl puiku startuoti tokiose vietose prieš svarbiausius čempionatus. Ruošiuosi Europos čempionatui, kuriame mėgausiuosi atmosfera ir konkurencija, nes mane sups geriausios Europos trišuolininkės“, – sakė pernai olimpinę svajonę išpildžiusi ir spaudimą nuo pečių nusimetusi D. Kilty.

Lietuvos čempionato antrą dieną aukščiausią pasiekimą 4x400 m mišrioje estafetėje užfiksavo ir šalies čempionais tapo Vilniaus „Cosma“ sprinteriai Gediminas Truskauskas, Eva Misiūnaitė, Lukas Sutkus ir Modesta Justė Morauskaitė (3 min. 28,20 sek.). 200 m rungtyje greičiausi buvo Lukrecija Sabaitytė (23,81 sek.) ir Lietuvos čempionatų rekordą pagerinęs G. Truskauskas (21,35 sek.).

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

800 m rungtyje čempionais tapo Dariuš Križanovskij (1 min. 56,03 sek.) ir Eglė Vaitulevičiūtė (2 min. 13,93 sek.), o 3000 m nuotolyje triumfavo Auksė Linkutė (10 min. 00,45 sek.) bei Simas Bertašius (8 min. 01,89 sek.).

60 m barjerinio bėgimo rungtyje nepavejami buvo Lukas Šermukšnis (8,26 sek.) ir Neda Lasickaitė (8,41 sek.), vyrų šuolio su kartimi rungtyje aukso medalį laimėjo Nikodemas Laurynas (4.80 m), o trišuolio titulą apgynė Aurimas Narijauskas (14.43 m).

Tarp komandų pirmavo Kaunas (I miestų grupė), Šiauliai (II miestų grupė) ir Švenčionys (rajonų grupė). Tarp sporto ugdymo centrų pajėgiausi buvo Kauno SM „Startas” (I miestų grupė), Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras (II miestų grupė) ir Švenčionių sporto centras (rajonų grupė).