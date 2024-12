Lietuvos krepšinio sirgaliams – puiki galimybė išvysti Matą Buzelį: NBA rungtynės itin patogiu laiku

Šias rungtynes tiesiogiai galėsite stebėti labai patogiu Lietuvos sirgaliams laiku – sekmadienį 20 val. per TV6 kanalą.

M. Buzelio žaidimo minutės sezono starte bangavo, bet dabar jis dažniau jau sulaukia daugiau trenerio pasitikėjimo.

Prieš keletą dienų jis susitikime su Bruklino „Nets“ gerino asmeninius savo rekordus, kai pelnė 20 taškų. Ankstesnis jo geriausias pasirodymas buvo 14 taškų.

„Nuolat mokausi, siekiu tobulėti ir progresuoti. Kaskart žaisdamas vis daugiau išmokstu ir vis labiau jaučiuosi patogiai. Vienas dalykas, kurį visi akcentuoja, yra aktyvumas aikštėje. Puolime stengiuosi žaisti laisvai.

„Prieš sezoną aš visada galvojau, kad bus sunku. Lengvo nieko nebūna. Stengiuosi tobulėti, mokytis ir gyventi šia akimirka. Stengiuosi tiesiog būti kiekvieną dieną vis geresnis“, – yra sakęs M. Buzelis.

Čikagoje gimęs 20-metis M. Buzelis šiemet klubo NBA biržoje buvo pašauktas 11-uoju šaukimu. Lietuviu žavėjosi tiek klube dirbantis Artūras Karnišovas, tiek Čikagos publika bei treneris Billy Donovanas.

„Jis bus tikrai geras žaidėjas. Pasitikiu juo, bet visada esu šiek tiek atsargus. Kartais mes per greitai priklijuojame kam nors etiketę, koks tai žaidėjas bus. Mes nežinome, koks jis bus, bet visi mano, kad jis turi tikrai gerų savybių, ir man jis jau labai patinka“, – teigė „Bulls“ treneris.

„Jis labai sunkiai dirba ir turi savyje galingą variklį. Kai kuriems vaikinams reikia tuos variklius išjudinti. O štai Matas nuo pat pradžių pasiruošęs eiti į priekį. To sunku ką nors išmokyti. Manau, kad jis ir toliau tobulės, kai jo įgūdžiai gerės. Jis bus labai geras“, – M. Buzelio komandos draugą Z. Lavine‘ą citavo ir „The Athletic“.

Lietuvis sirgalius džiugina ne tik gerėjančiu ir stabilesniu žaidimu, bet ir galingais dėjimais.

Matas Buzelis exited tonight's game early after he was hit in the face on a rebound attempt. pic.twitter.com/f6HFYS7Na5