Lietuvos kompiuterinių žaidimų transliuotojui — išskirtinis „Facebook“ kontraktas

Žiūrint į panašų prenumeratorių skaičių turinčius užsienio transliuotojų pavyzdį, lietuvis vien iš peržiūrų per mėnesį turėtų uždirbti kelis tūkstančius eurų, be to, dar panašiai turėtų gauti iš rėmėjų ir žiūrovų aukų (angl. donations).

„Facebook Gaming“ platformos partneriai pajamas gauna iš įvairių šaltinių: prenumeratų, fanų siunčiamų žvaigždučių (100 žvaigždučių vertė - 1 doleris), peržiūrų.

Už 1000 peržiūrų transliuotojai užsienyje gauna nuo 2 iki 5 dolerių. Jeigu vaizdo įrašas surinks 5 tūkst. peržiūrų, „JustSphex“ turėtų gauti nuo maždaug 10 iki 25 eurų.

TV3 žiniomis, A.Čerepovas taps pirmuoju transliuotoju Baltijos šalyse, pasirašiusiu sutartį su „Facebook Gaming“.

Iki šiol „JustSphex“ transliavo „Twitch“ ir „Youtube“ platformose, tačiau dabar galės kurti tik „Facebook Gaming“ platformai.