Lietuvos ąžuolai žydėjo NBA: rekordinį JV pranoko Sabonio „Pacers“

Dviejų tėvynainių akistatoje D. Sabonio atstovaujama Indianos „Pacers“ (25/27) 132:125 (45:31, 29:32, 32:34, 26:28) pranoko J. Valančiūno vedamą Memfio „Grizzlies“ (26/25).

Pastarasis rodikliais gerokai pranoko savo kolegą. J. Valančiūnas per 32 minutes pelnė 34 taškus (16/25 dvit., 2/2 baud. met.), atkovojo 22 kamuolius (12 iš jų – puolime), atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo du metimus, tiek pat kartų prasižengė ir vieną sykį suklydo.

Jonas Valančiūnas (20 points, 11 rebounds) is the first @memgrizz player with 20+ points and 10+ rebounds before halftime since Zach Randolph on 12/22/2009.



This is the second time Valančiūnas has recorded a 20-point, 10-rebound half with the Grizzlies (2H, 3/30/2019). pic.twitter.com/Dr1oTgIspe