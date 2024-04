Lietuvių susidūrime NBA – dvigubi dubliai ir užtikrinta „Pelicans“ pergalė Sakramente

Naujojo Orleano krepšininkai šiame sezone prieš „Kings“ iškovojo penkias pergales iš tiek pat galimų.

Abu rungtynėse pasirodę lietuviai surinko dvigubus dublius. Domantas Sabonis per 34 min. savo komandai pelnė 18 taškų (8/12 dvit., 2/4 baud.), atkovojo 10 kamuolių ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus.

Tuo tarpu Jonas Valančiūnas gavo 33 min. aikštelėje ir nugalėtojams surinko 13 taškų (5/8 dvit., 3/5 baud.), atkovojo taip pat 10 kamuolių bei atliko 3 rezultatyvius perdavimus.

Rungtynių kontrolės „pelikanai“ ėmėsi nuo pat rungtynių pradžios, o likus 2,5 min. iki pirmojo kėlinio pabaigos, po J. Valančiūno baudų metimų, šeimininkus jie lenkė jau 23 taškais (34:11).

Nors vėliau „Kings“ kiek reabilitavosi ir antrąjį kėlinį laimėjo 30:35, tačiau „Pelicans“ tai neišgąsdino.

Domas came through for the tip-in finish 🤌



Block of the Game presented by @Executech pic.twitter.com/y9VJXOZ9Ff