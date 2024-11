Lietuviškas spindesys: Jakučionis ir Krivas sužaidė sezono rungtynes NCAA

Kasparas Jakučionis nugalėtojams per 34 minutes įmetė 23 taškus (5/8 dvit., 2/5 trit., 7/8 baud.), sugriebė 6 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, bet pažeidė taisykles 3 kartus ir suklydo 5 sykius.

Lietuvis pagerino taškų rekordą, ankstesnis geriausias rezultatas buvo 21 taškas.

Illinois NEVER trailed Arkansas today 👀



Freshman Kasparas Jakucionis went for 23-6-5 🔥pic.twitter.com/EiV7HlnYPL