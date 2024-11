Lietuviai prakalbo apie skrajojusį varžovų lyderį ir nuskambėjusį makedonų trenerio pasakymą: „Daug ką jie gali galvoti“

Priminsime, kad makedonų treneris Aleksandras Jončevskis po ketvirtadienio mačo Skopjė sakė, kad talentu jie pranoksta lietuvius, o svečių pergalę lėmė fiziškumas ir agresija.

„Aišku pasiekė (šis trenerios pasakymas, – aut. past.). Kažkiek tarpusavyje pakalbėjome, taip pat treneris sakė, kad kai varžovai taip kalba, tai reikia tai kažkiek asmeniškai priimti ir priėmėme. Aišku, papildomos motyvacijos čia nereikia, bet kažkur galvoje tas buvo“, – po mačo apie šią frazę paklaustas atsakė Gytis Radzevičius, rungtynėse buvęs rezultatyviausias lietuvių gretose su 18 taškų.

„Daug ką jie gali galvoti. Aš ne visai su tuo sutikčiau“, – sakė ir Kristupas Žemaitis.

Tuo tarpu spaudos konferencijoje 14 taškų mače pelnės Ąžuolas Tubelis apie tai nedaugžodžiavo: „Jis yra treneris, gal kažką daugiau mato, nei sutiksiu, nei paneigsiu“.

Pats makedonų treneris po sekmadienio rungtynių Klaipėdoje paaiškino savo pasakymą.

„Aš vis dar manau, kad turime talentingesnius žaidėjus, – užtikrintai kalbėjo A.Jončevskis. – Nekalbu apskritai, bet apie šias sudėtis atrankoje. Lietuva gali turėti gerokai rimtesnius žaidėjus, bet dabartinėje situacijoje lieku prie savo įsitikinimo dėl talento lygio.“

Lietuvos rinktinei pavyko laimėti nepaisant žvėriškai siautėjusio makedonų lyderio Nenado Dimitrijevičiaus, kuris rungtynėse iš viso pelnė net 43 taškus (9/15 dvit., 7/15 trit., 6 rez. perd., 40 n.b.).

Apie Milano „Olimpia“ gynėjo pasirodymą kalbėję Lietuvos rinktinės žaidėjai ir gyrė jį, bet kartu ir pripažino savo padarytas klaidas.

„Vis vien kažkda turėjo sulūžti. Gynyboje dirbome ir pasiekėme pergalę. Ir klaidų buvo, ir tikrai sudėtingus jis pataikė metimus. Geras žaidėjas, dar buvo jo diena, tai taip ir gavosi. Planas buvo jį varginti“, – teigė G. Radzevičius.

„Niekada nėra lengva žaisti prieš balkanų komandas. Galiausiai pabaigoje pavyko perlaužti rungtynes, bet ta lyderio trauma ir kažkiek viską palengvino. Akcentavome jį, jau geriau sakė, kad jis sumeta taškų, kiti mažai sumeta. Bet dabar tikrai per daug.

Gal pradžioje per lengvai leidome jam įmesti ir pasijausti gerai. Geras žaidėjas, bet ne 43 taškų krepšininkas. O dabar būtų ir pusšimtį sumetęs. M. Paliukėnas turėjo užduoti toną prieš jį gynyboje, tik gaila, kad susirinko pražangas. Margiris, aš paskui bandėme prieš jį gints, bet jis pajautė žaidimą tai taip ir gavosi“, – pridūrė K. Žemaitis.

Nors Europos čempionatas ir vasara dar toli, tačiau apie dvyliktuką rinktinėje paklausti krepšininkai visi atsakė taip pat: „Jei kvies – važiuosime ir bandysime“.

