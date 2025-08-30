Lietuva – Vokietija tiesiogiai: stebėkite akistatą prieš Pasaulio čempionus

Rungtynių pradžia – 13 val., jas žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.
Lietuviai čempionatą pradėjo įspūdingu stiliumi – 94:70 trečiadienį nugalėjo Didžiąją Britaniją, o penktadienį nepaliko šansų Juodkalnijai 94:67.
Vokiečiai taip pat laimėjo abejas rungtynes – 106:76 susitvarkė su Juodkalnija, 105:83 – su Švedija.
„Vokiečiai turi įspūdingą sudėtį. Aukštą, galingą, visi yra ne tik norintys žaisti, bet meistrai. Jie turi metimą Obstą, Wagnerį, kurio poziciją įvardinti sunku, 208 cm, bet jis valdo kamuolį kaip įžaidėjas. Ne veltui jis turi milžinišką kontraktą NBA. Jie turi stiprius centrus, bus problemų, net neabejoju, bet kausimės“, – prieš rungtynes žadėjo Rimas Kurtinaitis.
Europos vyrų krepšinio čempionatas 2025:
- 09.01 (20:00 val.) Lietuva – Suomija (TV3 ir tv3.lt)
- 09.03 (16:00 val.) Lietuva – Švedija (TV3 ir tv3.lt)
