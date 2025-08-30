Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Lietuva – Vokietija tiesiogiai: stebėkite akistatą prieš Pasaulio čempionus

2025-08-30 09:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-30 09:00

Lietuvos krepšinio rinktinė tęsia žygį Europos čempionate. Šeštadienį lietuviai stoja į kovą su galingu varžovu – Vokietija.

Rungtynių pradžia – 13 val., jas žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.

Lietuviai čempionatą pradėjo įspūdingu stiliumi – 94:70 trečiadienį nugalėjo Didžiąją Britaniją, o penktadienį nepaliko šansų Juodkalnijai 94:67.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vokiečiai taip pat laimėjo abejas rungtynes – 106:76 susitvarkė su Juodkalnija, 105:83 – su Švedija.

„Vokiečiai turi įspūdingą sudėtį. Aukštą, galingą, visi yra ne tik norintys žaisti, bet meistrai. Jie turi metimą Obstą, Wagnerį, kurio poziciją įvardinti sunku, 208 cm, bet jis valdo kamuolį kaip įžaidėjas. Ne veltui jis turi milžinišką kontraktą NBA. Jie turi stiprius centrus, bus problemų, net neabejoju, bet kausimės“, – prieš rungtynes žadėjo Rimas Kurtinaitis.

Europos vyrų krepšinio čempionatas 2025:

  • 09.01 (20:00 val.) Lietuva – Suomija (TV3 ir tv3.lt)
  • 09.03 (16:00 val.) Lietuva – Švedija (TV3 ir tv3.lt)

 

Suomijos krepšinio rinktinė (nuotr. FIBA)
Pergalę Europos čempionato B grupėje įsirašė suomiai (1)
Lietuva – Juodkalnija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Toliau nepalaužiami: Lietuvos rinktinė nušlavė Juodkalniją! (70)
J. Valančiūnas
Slaptas ginklas: Valančiūnas savo gerai pažįstamą varžovą iš NBA baudžia tritaškiais
Lietuvos krepšinio rinktinės pergalė (nuotr. stop kadras)
Sirgaliai iš visos širdies palaiko Lietuvos rinktinę, štai ką jie prognozavo: „Tikrai esame jiems pasiruošę“ (3)

