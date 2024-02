Lietuva organizavo jubiliejinį ledrogių pasaulio čempionatą

Varžybas planuota vykdyti ant Rekyvos ežero, tačiau įvertinus aplinkybes tarptautinė DN jachtų klasės asociacija nusprendė varžybų lokaciją perkelti į Parnu Estiją.

Pasak organizatorių, tai – visiškai suprantamas sprendimas ir natūrali procedūra, nes ledo buriavimo sporte svarbiausia saugios buriavimo sąlygos, mat sportininkai distancijoje skrieja 100 ir daugiau kilometrų per valandą greičiu. Čempionato metu įlankoje ledo storis siekė 40 cm ir buvo palanki orų pronozės situacija – neigiama temperatūra, vidutinio stiprumo vėjas.

Į varžybas susirinko 160 sportininkų iš 17 šalių. Tai – didžiausias dalyvių skaičius per paskutinius dešimt metų. Prie starto linijos stojo garsūs pasaulio buriuotojai, olimpiečiai, pasaulio čempionai, „Amerikos taurės“ varžybų dalyviai, tokie kaip Karol Jablonski, Ron Sherry, David "Sid" John Howlett ar Tomas Stanchik. Be to, pirmą kartą varžybose sulaukta ir Azijos atstovo – varžybose dalyvavo Kinijos buriuotojas.

,,Su didele atsakomybe organizavome šį didžiausia Pasaulio žiemos buriavimo renginį. Šiek tiek gaila, kad aplinkybės jį perkėlė iš Lietuvos į Estiją, bet buvo labai malonu sulaukti padėkų iš varžybų dalyvių dėl sklandaus organizavimo. Esame labai dėkingi Lietuvos organizacinei komandai ir renginio remėjams, partneriams ir visiems prisidėjusiems geradariams“, – teigė Lietuvai atstovavusių sportininkų treneris Darius Gerasimavičius.

Lietuvai „DN“ ledrogių kategorijoje atstovavo Antanas Gerasimavičius, kuriam tai buvo debiutas tokio rango varžybose. Jaunimo „Ice Optimist“ kategorijoje Lietuvos rinktinės pagrindą sudarė Elektrėnų sporto centro auklėtiniai.

Varžybos vyko sklandžiai, nors ir būta incidentų kurių metu nukentėjo sportinis inventorius, didesnių traumų ar sužeidimų pavyko išvengti.

Ant Parnu įlankos ledo nepavejami buvo Lenkijos buriuotojai kurie ir laimėjo Pasaulio čempionatą. Auksą iškovojo Michal Burczynski iš Lenkijos, sidabrą – taip pat Lenkijai atstovavęs Lukasz Zakrzewski, bronzą – Estijos atstovas Joonas Kiisler.

Lietuvis bronziniame laivyne liko 14 vietoje (114 vieta bendroje įskaitoje tarp 149 dalyvių). Tarp „Ice Optimist“ iš Lietuvių geriausiai sekėsi Rapolui Kalinauskui, užėmusiam 16 vietą tarp 19 dalyvių.

Drauge su pasaulio čempionatu toje pačioje akvatorijoje vykusiame Europos čempionate vėl lyderiavo pasaulio čempionas, lenkas Michal Burczynski. Lietuvos atstovas A. Gerasimavičius bronziniame laivyne paskutinę dieną finišavęs 10, 8 ir 5 vietoje liko 11 vietoje (104 ketvirta vieta bendroje 5skaitoje tarp 138 dalyvių). Jauniausiųjų „Ice Optimist“ lenktynėse dominavo Estijos ir Lenkijos sportininkai, aukščiausią vietą iš Lietuvos atstovų užėmė Mykolas Leipus, bendroje įskaitoje finišavęs 14 vietoje iš 19 dalyvių.

„Lietuvos komanda buvo itin jauna, mums dar sunku konkuruoti su Estijos ir Lenkijos buriuotojais. Tikimės kitais metais kilti dar aukščiau”, – teigė D. Gerasimavičius.

Pasaulio DN čempionato rezultatai:

DN

1 vieta: Michal Burczynski (Lenkija)

2 vieta: Lukasz Zakrzewski (Lenkija)

3 vieta: Joonas Kiisler (Estija)

Ice Optimist

1 vieta: Aron Poolma (Estija)

2 vieta: Remo Maripuu (Estija)

3 vieta: Trinette Välisson (Estija)

Europos DN čempionato rezultatai:

DN

1 vieta: Michal Burczynski (Lenkija)

2 vieta: Lukasz Zakrzewski (Lenkija)

3 vieta: Jarek Radzki (Lenkija)

Ice Optimist

1 vieta: Remo Maripuu (Estija)

2 vieta: Stanislaw Lugowski (Lenkija)

3 vieta: Aron Poolma (Estija)