Lietuva olimpinėse žaidynėse susidurtų su pasaulio čempionato finalininkais

Lietuviai patektų į vieną grupę su Ispanija, Argentina ir Japonija. Pirmosios dvi ekipos grūmėsi pasaulio čempionato Kinijoje finale. 2019 metų laurus nuskynė Ricky Rubio ir Marco Gasolio vedamas ispanų dvyliktukas.

Garantuotas vietas olimpiniame krepšinio turnyre turėjo aštuonios rinktinės: JAV, Prancūzija, Australija, Ispanija, Argentina, Nigerija, Iranas ir olimpinių žaidynių šeimininkė Japonija.

Keturi bilietai bus išdalinti atrankos turnyruose Kaune, Belgrade (Serbija), Viktorijoje (Kanada) bei Splite (Kroatija). Atrankos turnyrai vyks birželio 29 – liepos 4 dienomis.

Pagal naująjį formatą, varžovo ketvirtfinalyje numatyti neįmanoma. Geriausios trijų grupių komandos ir geriausia antrąją vietą grupėje užėmusi ekipa pateks į pirmąjį krepšelį. Likusios dvi antrosios vietos ir geriausios dvi trečiosios vietos taps antruoju krepšeliu.

Primename, kad pagal naująjį formatą nuo šiol bus trys grupės. Iš jų garantuotai į ketvirtfinalį pateks dvi stipriausios grupės komandos. Dar du bilietus gaus dvi rinktinės užfiksavusios geriausią rezultatą trečioje pozicijoje.

