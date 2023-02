„Lietkabelio“ gynėjas lemiamu metimu išplėšė estams pergalę prieš Slovėniją, latviai palaužė turkus

Nugalėtojams 14 taškų pelnė Arturas Žagaras (4/4 trit.), 11 pridėjo Tomas Leimanis, po 10 pasižymėjo Dairis Bertanis ir Arturas Strautinis.

Turkijos rinktinei nepadėjo ir 17 taškų įmetęs Onuralpas Bitimas ar po 15 pelnę Yigitas Arslanas (5/8 trit.) bei Sadikas Kabaca (3/4 trit.).

Latviai jau yra užsitikrinę vietą pasaulio pirmenybėse. Tuo tarpu turkai nebeturi šansų žengti tolyn.

Kitame pasaulio čempionato atrankos maače pergalę iškovojo Estijos (3/8) rinktinė, kuri savo sirgalių akivaizdoje 79:78 (24:16, 13:24, 18:19, 24:19) palaužė Slovėnijos (7/4) komandą.

Likus žaisti dvejoms sekundėms pergalingus Estijos rinktinės taškus iš trijų taškų zonos įmetė Panevėžio „7bet-Lietkabelio“ gynėjas.

ICE RUNNING THROUGH HIS VEINS! ❄️



Kristian Kullamae with the dagger three to win it for Estonia! 🇪🇪#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/Lf6iQa7NZV