LFF futsal taurė: „Akmenės kraštas“ buvo arti sensacijos, „Vikingai“ neturėjo vargo su „Radviliškiu“

Trečiadienį paaiškėjo trys iš keturių dalyvių, kurie pirmą kovo savaitgalį Radviliškyje varžysis dėl Lietuvos futsal taurės.

Ketvirtfinalyje savo varžovus nugalėjo ir kelialapius į finalo ketvertą iškovojo „Kauno Žalgiris“, „Vikingai“ ir „Pempininkai“. Ketvirtasis dalyvis paaiškės pirmadienį Vilniuje po „Akto“ – „Bruklino“ dvikovos.

Sensacija

Pirmuoju ketverto dalyviu tapo „Pempininkų“ klubas Gargžduose po įtemptos kovos netikėtai nugalėjęs „TOPsport futsal A lygoje“ žaidusią „Kėdainiai United“ ekipą. Šios dvikovos laimėtoją lėmė pratęsimo metu skirtas šešių metrų baudinys.

Pirmojo rungtynių įvarčio žiūrovams teko beveik 16 minučių. Tuomet, pasinaudojęs netikėtumo veiksniu, Tomas Rakašius pasiuntė kamuolį į tolimąjį vartų kampą. „Pempininkų“ šis įvartis neišmušė iš vėžių ir jie po gražios komandinės kombinacijos ir Tado Vitkausko įvarčio dar iki pertraukos išlygino rezultatą.

Po pertraukos kamuolys taip pat po kartą buvo pasiųstas į abejus vartus, tad komandoms teko žaisti pratęsimą. Be to, dar iki pratęsimo „Kėdainiai United“ neteko Vadimo Bezverkhyi, kuris per vieną minutę už šiurkščią pražangą bei sąmoningą žaidimą ranka užsidirbo dvi geltonas korteles bei buvo pašalintas iš aikštės.

Iki pratęsimo pabaigos likus žaisti 75 sekundes, prie Kėdainių komandos vartų buvo skirtas baudos smūgis. „Pempininkai“ nusprendė atlikti tiesioginį smūgį, o vienas iš varžovų baudos aikštelėje sužaidė ranka. Buvo skirtas 6 metrų baudinys, kurį realizavęs Mantas Lukas atvėrė komandai duris į finalo ketvertą.

„Pempininkai“ – „Kėdainiai United“ 3:2 (po pratęsimo)

Įvarčiai: T. Vitkauskas, E. Anulis, M. Lukas; T. Rakašius, A. Šteinys (į savo vartus)

„Akmenės kraštui“ trūko nedaug

Daugkartinis Lietuvos futsal taurės laimėtojai „Kauno Žalgirio“ futbolininkai turėjo laukti 36 minutes, kol pirmąkart rungtynėse išsiveržė į priekį. Ir tai nutiko po 10-ies metrų baudinio.

Itin drausmingai gynyboje besidarbavę akmeniškiai varžovams neleido pasižymėti per visą pirmą kėlinį. Tiesa, jie ir įmušti nesugebėjo. Pirmasis įvartis krito antrojo kėlinio pradžioje, po to, kai neapdairiai sužaidę gynyboje kauniečiai padovanojo varžovams šansą, o šie tuo šansu pasinaudojo.

Po praleisto įvarčio „Kauno Žalgiris“ dar daugiau dėmesio skyrė puolamiesiems veiksmams. Vos po trijų minučių rezultatyviausias „TOPsport futsal A lygos“ žaidėjas Filipe da Silva fantastišku smūgiu į tolimąjį viršutinį kampą rezultatą išlygino.

Likus trims minutėms, „Akmenės krašto“ futbolininkai visiškai nepavojingoje vietoje prasižengė. Tai jau buvo šešta pražanga antrajame kėlinyje ir, tuo pačiu, skirtas dešimties metrų baudinys. F. da Silva neklydo, o „Kauno Žalgiris“ kovo 1-2 dienomis Radviliškyje kovos dėl dar vieno trofėjaus.

„Kauno Žalgiris“ – „Akmenės kraštas“ 2:1

Įvarčiai: F. da Silva 2; R. Shaydt.

Užtikrintai

Lengviausiai kelialapį į finalo ketvertą iškovojo Jonavos „Vikingų“ klubas, kuris 8:1 sutriuškino „Radviliškį“. Ši radviliškiečių nesėkmė reiškia, kad finalo ketvertas vyks be šeimininkų komandos.

„Vikingus“ pirmajame kėlinyje patraukė tris įvarčius pelnęs Helveris Smithas. Tai leido jo atstovaujamai komandai pirmauti 3:1. Po pertraukos skirtumas reguliariai augo, o „Radviliškis“ sustabdyti varžovų puolimą buvo bejėgis.

Likus kiek mažiau nei penkioms minutėms, Šarūnas Činikas pelnė aštuntąjį komandos įvartį ir nuo to momento žaidimas sulėtėjo. Dvikovos laimėtojas abiem komandoms buvo daugiau nei akivaizdus.

Jonavos „Vikingai“ – FSK „Radviliškis“ 8:1

Įvarčiai: H. Smith 3, Š. Činikas 2, B. Sepulveda, A. Juchno, B. Smajič; A. Karka.