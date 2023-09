Lewandowskio smūgis tik rungtynių pabaigoje išplėšė „Barcelona" pergalę prieš „Osasuna“ futbolininkus

Frenkie de Jongo 2-ąją minutę smūgiuotas kamuolys sudrebino varžovų vartų konstrukciją ir pasižymėti nepavyko.

Aimaras Orozas 32-ąją minutę atliko pavojingą smūgį, tačiau kamuolys atsidūrė vartininko Marco Andre ter Stegeno rankose.

Julesas Kounde pirmojo kėlinio pabaigoje puikiu smūgiu galva pasiuntė kamuolį į vartus ir išvedė „Barceloną“ į priekį 1:0.

Jesusas Areso 61-ąją minutę atliko perdavimą į baudos aikštelę, tačiau varžovai gynėsi užtikrintai ir sukurti pavojaus nepavyko.

Robertas Lewandowskis 71-ąją minutę atliko smūgį į kairįjį vartų kampą, tačiau Aitoras Fernandezas meistriškai atrėmė kamuolį.

Ezequielis Avila 76-ąją minutę smūgiu iš tolimos distancijos nuginklavo vartininką ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.

Alejandro Catena 84-ąją minutę buvo nubaustas raudona kortele ir „Osasuna“ futbolininkai liko rungtyniauti dešimtyje.

R. Lewandowskis 86-ąją minutę užtikrintai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išplėšė „Barcelonai“ pergalę 2:1.

LEWANDOWSKI PENALTY GOAL



This is Barcelona's first penalty goal since March 2022. pic.twitter.com/hjDERODW9L