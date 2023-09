Portugalijos žvaigždė C.Ronaldo šiose rungtynėse ne tik atliko du rezultatyvius perdavimus, tačiau ir 68-ą minutę pelnė įvartį, kuris jam buvo 850-asis karjeroje.

Tokios atžymos iki šiol nebuvo pasiekęs joks futbolininkas.

Per keturias šio sezono Saudo Arabijos lygos rungtynes C.Ronaldo jau pelnė 6 įvarčius.

After giving two 🅰️🅰️

It’s time to score 🔝🐐 pic.twitter.com/mDylG6t4z8