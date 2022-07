Lenktynėse žvilgsnius traukė Monika Šalčiūtė: atskleidė, ar jaučia kitų merginų konkurenciją

REKLAMA

Svilino karštis

Nors sinoptikai pranašavo lietingą dieną, vis dėlto, Elena ir Saulius pastebi, kad lenktynių diena karšta ne tik ant asfalto, bet ir žiūrovų zonoje, kadangi danguje – jokių lietaus ženklų, be pasigailėjimo spigina saulė, be to atmosferą kaitina palaikymo komandos merginos tarp kurių ir pati Monika Šalčiūtė.

Vis dėlto, karštas buvo ne tik oras ir merginos, bet ir varžybų pradžia – Elena neslepia susižavėjimo startą skelbusio lėktuvo pasirodymų. „Kvapą gniaužiantis reginys,“ – jai pritaria „Power Hit Radio“ laidų vedėjas Saulius.

Pažįstami veidai

Prasidėjus varžyboms kalbintas Jonas Valančiūnas sako, kad prognozuojamas lietus į trasą įneštų daugiau dramos, tačiau skuba pridurti „bet svarbiausia, kad nebūtų traumų.“

Žmonių minioje išsiskyrė ir atmosferą kaitino palaikymo komandos merginos su Monika Šalčiūte priešakyje. „Mes puošiame šį renginį. Palaikome geriausią komandą – 7-tąją!“ – neslepia jaudulio mergina ir drąsiai demonstruoja savo įvaizdį. Vis dėlto M. Šalčiūtė skundžiasi, kad šiais metais renginyje dalyvauti pilnu pajėgumu trukdo peršalimas. „Aš sergu, susirgau prieš pat renginį,“ – užkimusiu balsu aiškino žavioji Monika Šalčiūtė.