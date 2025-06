Lenkijos futbolą sukrėtė Lewandowskio ir trenerio konflikto drama: kas iš tikrųjų vyksta rinktinėje

„Barcelona“ puolėjas apie tai paskelbė savo socialiniuose tinkluose, o sprendimas priimtas po to, kai jam buvo atimta kapitono raištis ir jis perduotas Piotrui Zielinskiui.

Jau per praėjusį rinktinės susirinkimą R. Lewandowskis demonstratyviai reiškė nepasitenkinimą M. Probierzo darbu. Puolėjas buvo nusivylęs tiek treneriu, tiek jį supančiais žmonėmis – ir tai darė taip atvirai, kad praktiškai nebesistengė to slėpti. Jo frustraciją dar labiau stiprino tai, jog R. Lewandowskis pats suvokė – tuščiai švaistomi paskutiniai mėnesiai, per kuriuos jis dar gali padėti Lenkijos rinktinei. Pasiteisinimą apie poilsį galima nurašyti pasakoms, o tikroji birželio įvykių priežastis – atviras konfliktas tarp R. Lewandowskio ir M. Probierzo, kuris šiuo metu pasiekė aukščiausią tašką.

REKLAMA

REKLAMA

Apie tai, kad R. Lewandowskio nuovargis tėra priedanga, „weszlo.com“ žurnalistas Wojciechas Gorski rašė jau ketvirtadienį, suteikdamas straipsniui simbolinį pavadinimą – „Panašu, kad Lewandowskis prarado tikėjimą Probierzo rinktine“.

REKLAMA

Kelių vėlesnių dienų įvykiai tik patvirtino, kad situaciją W. Gorski įvertino teisingai – šiandien nekyla jokių abejonių, jog santykiai tarp puolėjo ir trenerio jau ilgą laiką buvo įtempti.

Patvirtinimų apie tai W. Gorski sulaukdavo kasdien. Viskas prasidėjo nuo R. Lewandowskio pasisakymų – prieš birželio 6-ą dieną vykusias rungtynes su Moldova jis buvo pakviestas į „TVP Sport“ studiją, o aiškindamas savo sprendimo priežastis praleisti šį langą, jis netikėtai ėmė kalbėti apie psichologinį, o ne fizinį nuovargį.

REKLAMA

REKLAMA

„Niekas iš jūsų nepagalvojo, kad be fizinio nuovargio yra ir psichologinis. Kas iš jūsų gali žinoti, kaip aš jaučiuosi ir kas man geriausia? Turiu savo apmąstymų ir tuo metu pagalvojau, kad verta atsitraukti dėl kito sezono ir likusios atrankos dalies, – kalbėjo R. Lewandowskis. – Jeigu būčiau atvykęs į šį susirinkimą ir dar psichologiškai palūžęs, tai nežinau, kaip atrodytų kitas sezonas.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

W. Gorski rašo, kas R. Lewandowskį vargina jau seniai.

„Jį varžo mėgėjiškas požiūris federacijoje, varžo ir vis keičiami treneriai, ir toksiška atmosfera komandos viduje, kuri nebuvo išvalyta nuo premijų skandalo Katare. Jo sportinė ambicija ilgą laiką vertė tikėti, kad gal su kitu treneriu, gal per kitą turnyrą, gal kada nors pavyks pasiekti ką nors didesnio. Tačiau artėjant prie 37-ojo gimtadienio ir matant, kad su M. Probierzu jokio progreso nebus, o trenerio pasikeitimas – neįmanomas, puolėjas palūžo. Tikėjimas, kad su šia rinktine dar įmanoma ką nors pasiekti, galutinai mirė“, – rašo W. Gorski.

REKLAMA

W. Gorski šaltinių teigimu, R. Lewandowskiui kantrybė galutinai trūko dar kovo mėnesį. Rinktinės susirinkimo metu buvęs kapitonas demonstratyviai leido suprasti, ką galvoja apie trenerį. Esą net įvyko precedento neturėjusi situacija – nusivylęs puolėjas pats nuėjo pas trenerių štabą ir atvirai išsakė savo nuomonę apie jų darbą. Tokių ženklų, kad R. Lewandowskiui nepatinka M. Probierzo darbas, buvo ir daugiau, ir tai neapsiribojo vien tik skirtingomis viešomis nuomonėmis: vienas kalbėjo, kad dar reikia daug ką tobulinti, o kitas – užsispyręs tvirtino, jog rinktinė eina teisinga linkme. Konfliktas ekskalavosi ir smulkesniais gestais bei iš pažiūros nekaltomis situacijomis, kuriose treneris jautėsi praradęs autoritetą. Asmeniškai įžeidžiančiu ženklu M. Probierzas neva palaikė net... R. Lewandowskio autobuse paleistą dainą.

REKLAMA

„Skamba kvailai ir vaikiškai? Skamba. Bet ar stebint pastarųjų metų Lenkijos rinktinę tai dar gali stebinti? Nelabai“, – rašo W. Gorski.

Chemijos tarp M. Probierzo ir R. Lewandowskio nebuvo nuo pat pradžių ir to nepakeitė vieši bandymai kurti santykius. Barselonos komandos puolėjas trenerio kadencijos pradžioje, dar tikėdamas, kad pavyks iškovoti kelialapį į „Euro 2024“ čempionatą, kalbėjo, kad „vėl jaučia tą ugnį“, o M. Probierzas dar prieš kelias dienas vadino R. Lewandowskį „nacionaliniu turtu“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Tačiau šiandien geriausiai matome, kiek iš tikrųjų buvo tos ugnies ir kokiu „turtu“ puolėjas buvo M. Probierzui, – rašo W. Gorski. – Puikiai prisimenu, kaip Farerų Salų mieste Torshaune, per debiutines M. Probierzo rungtynes, iš arti stebėjau jo elgesį ir padėtį rinktinėje. Tuomet man kilo keistas įspūdis, kad R. Lewandowskio nebuvimas iš tikrųjų naujajam treneriui buvo naudingas. Jau tada M. Probierzas aktyviai kalbėjo apie Piotrą Zielinskį, tarsi iš anksto nusprendęs, kad santykiai su juo bus svarbesni nei su R. Lewandowskiu. Ar tai buvo teisinga? Pirmąjį atsakymą į šį klausimą gausime jau rytoj rungtynėse su Suomija.“

REKLAMA

Jau tada buvo galima pajusti, kad M. Probierzas tam tikra prasme bijojo R. Lewandowskio statuso rinktinėje ir to, kad nepavyks užsitarnauti autoriteto kaip treneriui. Tokių abejonių turėjo ir visa futbolo bendruomenė Lenkijoje – vis pasigirsdavo nuomonės, kad naujasis treneris tiesiog nėra tokio lygio specialistas, kuris galėtų turėti pakankamai autoriteto R. Lewandowskiui. Juolab kad R. Lewandowskis jau seniai buvo žinomas dėl to, jog jei negerbia trenerio, anksčiau ar vėliau tai akivaizdžiai parodo.

REKLAMA

„Jei praeityje jo kritikos kliūdavo ne tik Franciszekui Smudai, Jerzy Brzeczekui ar Czeslawui Michniewicziui, bet net ir Julianui Nagelsmannui. Kokios galimybės išvengti to turėjo M Probierzas?“, – klausia W. Gorski.

Rašoma, kad treneris vis dėlto turėjo vieną slaptą ginklą – visos komandos nuotaiką. Jau kurį laiką rinktinėje netrūko žaidėjų, pavargusių nuo R. Lewandowskio kaprizų ir elgesio žvaigždės maniera. Nors futbolininkai be abejonės vertina jo meistriškumą ir gerbia jį kaip sportininką, sunku būtų pasakyti, kad „Barcelona“ žaidėjas buvo vienas mėgstamiausių tarp komandos draugų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Daug žaidėjų skundėsi dėl R. Lewandowskio kaprizų – visiems tai jau atrodė perdėta“, – W. Gorski pasakojo vienas iš rinktinės viduje esančių žmonių.

Neigiamas požiūris į R. Lewandowskį dar labiau sustiprėjo, kai šis nusprendė neatvykti į birželio mėnesio stovyklą. Viskas rodo, kad jei ne skuboti veiksmai, susiję su Kamilo Grosickio atsisveikinimo rungtynėms, R. Lewandowski galbūt net nebūtų netekęs kapitono raiščio. Sprendimą pastarąjį visam laikui perduoti P. Zielinskiui M. Probierzas priėmė tik po penktadienio rungtynių su Moldova.

REKLAMA

Tačiau šią sprendimą paskatino neramių, nenumatytų įvykių grandinė. Ilsėdamasis Balearų salose, R. Lewandowskis pajuto vis didesnę kritiką iš visų pusių ir desperatiškai bandė gelbėti savo įvaizdį, netikėtai atvykdamas į K. Grosickio atsisveikinimo rungtynes. Pranešimas, kad jo atvykimas į Chorzovą buvęs seniai suplanuota staigmena, tik dar labiau padidino vidinę komandos įtampą.

REKLAMA

Czyli Lewandowski powiedział Grosickiemu, że go nie będzie, ale to był tylko taki wkręt, żeby Grosikowi zrobić niespodziankę 🤣🤣🤣 Parodia.pic.twitter.com/ujcJocu2Ue — Marcin Torz (@MarcinTorz) June 7, 2025

Ne mažiau įtampos kėlė ir pati R. Lewandowskio viešnagė. Nusivylęs tuo, kaip visa situacija buvo išspręsta, buvo ir pats K. Grosickis, kuris prieš kameras stengėsi išlaikyti gerą nuotaiką, nors viduje jam buvo nesmagu.

REKLAMA

REKLAMA

„K. Grosickiui jau ir taip buvo apmaudu, kad kapitonas turėjo praleisti jo paskutinį mačą, o kai R. Lewandowskis vis dėlto atvyko – K. Grosickis pasijuto tarsi antraplanis savo pačio šventėje. Dėl žiniasklaidos dėmesio, kuris kone visiškai nukrypo į atvykusį puolėją, krašto saugas galėjo pasijusti paprasčiausiai nustumtas į šešėlį“, – rašo W. Gorski.

Matydamas augantį komandos nepasitenkinimą, M. Probierzas nusprendė perduoti kapitono raištį P. Zielinskiui. Pasak pirmųjų pranešimų Lenkijos spaudoje – dauguma žaidėjų į tai reagavo itin teigiamai. Iš rinktinės vidaus sklinda net kalbos, kad komanda buvo „susižavėjusi“ tokiu sprendimu.

Robert Lewandowski obecny na ostatnim meczu Kamila Grosickiego w reprezentacji Polski ✅ pic.twitter.com/QlsIWCTbfU — Meczyki.pl (@Meczykipl) June 6, 2025

„Kas gerai pažįsta šios rinktinės vidinę atmosferą, tam tokia reakcija, nors iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti netikėta, iš tiesų nėra joks siurprizas. Geriausias indikatorių šiuo atveju – Kamilo Gliko reakcija į sprendimą atimti kapitono raištį iš R. Lewandowskio“, – pastebėjo W. Gorski.

„Bravo“, – po Lenkijos futbolo federacijos paskelbtos žinutės trumpai parašė 103 rungtynes nacionalinėje komandoje sužaidęs gynėjas.

REKLAMA

„Tai dar labiau sustiprina tai, kad K. Glikas vis dar palaiko ryšius su dabartiniais rinktinės žaidėjais, o tuo metu, kai rašė žinutę, jis atostogavo... kartu su K. Grosickiu. Ar dar reikia aiškesnio įrodymo, kaip paskutiniu metu R. Lewandowskis buvo vertinamas rinktinės viduje?“, – klausė W. Gorski.

Nepriklausomai nuo vertinimų dėl paties sprendimo, tai, kaip jis buvo praneštas R. Lewandowskiui (telefonu) ir beveik iš karto paviešintas žiniasklaidoje, daugumos ekspertų Lenkijoje vertinamas kaip skandalingas.

Klausimų kelia ir pasirinktas laikas. Šis sprendimas buvo priimtas ir paviešintas vos prieš pat birželio 10-ą įvyksiančias svarbiausias pasaulio čempionato atrankos rungtynes su Suomija.

„Sunku patikėti, kad toks papildomas „sukrėtimas“ komandai, kuri jau ir taip atrodė itin trapi, galėjo padėti. Juolab kad M. Probierzas tik dar labiau padidino spaudimą žaidėjams ir sumaištį aplink rinktinę, – rašo W. Gorski. – Juk net jei sprendimas buvo jau galutinai priimtas, niekas nebūtų trukdę jo paskelbti po stovyklos pabaigos. R. Lewandowskis vis tiek nebūtų žaidęs prieš Suomiją, vis tiek nebūtų buvęs kapitonas. Ir vis dėlto, kalbame apie daugiausiai rungtynių ir įvarčių rinktinės istorijoje surinkusį futbolininką – jis nusipelnė kur kas daugiau nei kelių žodžių per telefono ragelį. Be to, kyla klausimas – ar atviras karas tarp geriausio Lenkijos futbolininko ir trenerio tikrai yra tai, ko dabar reikia komandai prieš svarbiausią atrankos mačą?

REKLAMA

Kapitonas pasitraukė. Treneris liko. Komanda – per vidurį. Pirmadienį M. Probierzas kalbės spaudos konferencijoje. Tikėtina, jog sulauks daug klausimų apie sprendimą, kuriuo sukrėtė visą šalį. Tačiau nelabai aišku, ar jis pasiruošęs juos atvirai ir aiškiai paaiškinti. Iki šiol strategas dažnai slėpdavosi už bendrinių frazių, o spaudos konferencijos neretai labiau primindavo monologus nei tikrą dialogą.

Iš komandos aplinkos sklinda signalai, kad dabar M. Probierzas turi stiprią poziciją. Tačiau tai – labai laikina. Jei Lenkijos rinktinė antradienį pralaimės Suomijai, tikėtina, kad trenerio dienos bus suskaičiuotos. Ir tuomet R. Lewandowskio stovykla gali triumfuoti: jie neslėpė, jog norėtų matyti kitą specialistą, ypač po to, kai nutrūko bet koks abipusis pasitikėjimas.

Šis atvejis – daugiau nei tik konfliktas tarp žaidėjo ir trenerio. Jis atskleidžia gilų Lenkijos futbolo krizės sluoksnį: nesugebėjimą kurti ilgalaikės strategijos, emocinius, chaotiškus sprendimus, priklausomybę nuo vieno ar kito lyderio, o ne nuo komandinės sistemos.“

W. Gorski kelia kelis klausimus:

– Ar R. Lewandowskio sprendimas yra galutinis, ar dar įmanomas sugrįžimas?

– Ar komanda nepalūš emociškai po tokio sukrėtimo prieš pat svarbiausią akistatą?

– Ar M. Probierzui pavyks ne tik pateisinti savo sprendimą, bet ir laimėti, kai ant kortos pastatyta viskas?

„Vienas dalykas aiškus: tokių dienų Lenkijos futbolo istorijoje dar nebuvo. Kapitono maištas, komandos euforija netekus lyderio ir treneris, rizikuojantis viskuo, kad atgautų komandos kontrolę – tai siužetas, kurio negalėtų sugalvoti net geriausi scenaristai. Deja, čia – tikra realybė. Ir tik aikštėje paaiškės, kokia jos kaina“, – rašo W. Gorski.