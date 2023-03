Lengvojoje atletikoje translyčiai negalės varžytis tarp moterų

Organizacijos prezidentas Sebastianas Coe pareiškė, kad nuo kovo 31 d. nė viena translytė sportininkė, kuriai yra vyriškos lytinės brandos laikotarpis, nebus leidžiama varžytis moterų pasaulinio reitingo varžybose.

Pabrėžiama, kad bus sudaryta darbo grupė, kuri toliau atliks transseksualų tinkamumo gairių tyrimą.

