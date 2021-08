Lengvoji atletika Tokijuje: įspūdingas rezultatas dešimtkovėje ir finišas vienu batu

Sunkiausiose lengvosios atletikos varžybose – dešimtkovėje – triumfavo kanadietis Damianas Warneris. Jis dar prieš lemiamą rungtį susikrovė daugiau nei 200 tšk. persvarą, kurią po 1500 m bėgimo netgi dar labiau padidino. D.Warneris surinko 9018 tšk. ir pagerino olimpinį rekordą. Iki tol niekas olimpiadoje nebuvo viršijęs 9000 tšk. ribos. Sidabrą pelnė pasaulio rekordininkas prancūzas Kevinas Mayeris (8726), o bronzą – žemyno rekordą pagerinęs australas Ashley Moloney (8649).

Septynkovėje olimpinės čempionės titulą apgynė belgė Nafissatou Thiam (6791 tšk.). Už jos išsirikiavo dvi olandės – šalies rekordą pasiekusi Anouk Vetter (6689) ir Emma Oosterwegel (6590).

Moterų šuoliuose su kartimi auksą iškovojo amerikietė Katie Nageotte, pirmu bandymu įveikusi 4,90 m aukštį. Rusė Anželika Sidorova ir britė Holly Bradshaw pirmaisiais mėginimais įveikė 4,85 m aukštį, bet sidabras atiteko rusei, nes ji iki šio aukščio neklydo, o H.Bradshaw dviejų bandymų prireikė 4,70 m ir 4,80 m aukščiuose.

Pirmą medalį Bahamams Tokijo olimpiadoje iškovojo Stevenas Gardineris. Jis laimėjo vyrų 400 m bėgimą – 43.85 sek. Sidabrą pelnė kolumbietis Anthony Jose Zambrano (44.08), o bronzą – Grenados atletas Kirani Jamesas (44.19). Tai buvo pirmas Grenados apdovanojimas šių metų žaidynėse. Beje, K.Jamesas šioje rungtyje trečią kartą iš eilės pateko tarp prizininkų. 2012 m. Londone jis laimėjo auksą, o 2016 m. Rio de Žaneire – sidabrą.

Vyrų 1500 m bėgime jau pusfinalyje olimpinį rekordą pasiekė Abelis Kipsangas iš Kenijos – 3 min. 31.65 sek. Nepasisekė lenkui Marcinui Lewandowskiui. Po griuvimo atrankoje teisėjai jam leido bėgti pusfinalyje, bet čia jis patyrė traumą ir nebaigė distancijos. Kitas lenkas Michalas Rozmysas pametė sportinį batelį ir atbėgo paskutinis, tačiau teisėjai jam davė vietą finale. Panašu, kad jis batelį pametė po to, kai jį lenkui numovė vienas iš varžovų.

