Lemiamu metu dvigubą klaidą padaręs Berankis netikėtai krito prieš penktojo šimtuko žaidėją

Geriausias Lietuvos tenisininkas antradienį pagrindinio etapo starte per 1 valandą 33 minutes 6:7 (3:7), 3:6 nusileido kvalifikaciją įveikusiam 29-erių australui Luke‘ui Saville‘ui (ATP-448). Pastarasis jau kurį laiką koncentruojasi į dvejetų mačus ir buvo laikomas dvikovos autsaideriu.

L. Saville‘as pirmasis laimėjo lietuvio padavimų seriją ir atitrūko 3:1, bet R. Berankis labai greitai atsitiesė (3:3). Vėliau žaidėjai „break pointų“ nebeturėjo, todėl teko žaisti pratęsimą. Jame kurį laiką vyko lygi kova, kol R. Berankis pralaimėjo du iš eilės taškus savo padavimų metu bei atsiliko 2:5.

R. Berankis dar mėgino gelbėtis, laimėjo vieną varžovo paduotą kamuoliuką, bet vėliau prastai sužaidė po savo padavimo ir pralaimėjo setą.

Antrasis setas prasidėjo nuo australo realizuoto „break pointo“. R. Berankis jau kitame geime galėjo atstatyti pusiausvyrą, bet nepajėgė tašku laimėti varžovo padavimų serijos. Vėliau geresnių progų L. Saville‘as R. Berankiui nesuteikė, o pats lietuvis turėjo daug vargo paduodamas kamuoliuką.

Trečiajame ir penktajame geime jis iš viso atlaikė 4 „break pointus“. Devintajame geime R. Berankis savo padavimų metu atsiliko 0:40 ir L. Saville‘as turėjo 3 progas vienu tašku užbaigti mačą. Pirmas 2 galimybes jis iššvaistė, o trečiuoju bandymu jam net nereikėjo įdėti pastangų – R. Berankis padarė dvigubą klaidą ir taip pralaimėjo mačą.

🇦🇺Luke Saville (Q) follows on from qualies to win first up at the ATP Challenger Busan 🇰🇷 R32 def 🇱🇹 Ricardas Berankis. #TheFirstServe pic.twitter.com/xJPGkPktQ4