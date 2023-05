Alcarazas atsirevanšavo Struffui ir apgynė titulą Madride

Ispanas taip atsirevanšavo vokiečiui už pralaimėjimą pirmajame tarpusavio mače 2021 m. prestižiniame „Roland Garros“ turnyre (4:6, 6:7, 2:6).

C. Alcarazas jau pirmajame geime laimėjo varžovo padavimų seriją, bet J-L.Struffas čia pat irgi ėmė kurtis „break pointus“. Ispanas antrajame geime spaudimą atlaikė, o ketvirtajame geime palūžo ir prarado turėtą persvarą (2:2). Dar kartą C. Alcarazas į priekį išsiveržė septintajame geime, kai laimėjo varžovo padavimų seriją. Atrodė, kad J-L.Struffas ir vėl atsities, tačiau dešimtajame geime jis nepajėgė laimėti varžovo padavimų serijos, nors pirmavo 40:0.

Antrajame sete vokietis greitai atitrūko nuo ispano (3:0). C.Alcarazas mėgino gelbėtis penktajame geime, tačiau pralaimėjo net penkis „break pointus“. Šeštajame geime „break pointą“ pralaimėjo ir J-L.Struffas, bet tai jam netapo didele problema – vokietis savo padavimų metu žaidė užtikrintai ir išlaikė pergalingą pranašumą.

Lemiamo seto pradžioje abu žaidėjai susikūrė po „break pointą“. Skirtumas tik tas, kad J-L.Struffas trečiajame geime savo progą iššvaistė, o C.Alcarazas ketvirtajame geime nesuklydo ir atitrūko 3:1. Šeštajame geime vokietis jau buvo ant prarajos ribos, bet sugebėjo neutralizuoti du „break pointus“. Visgi, varžovo padavimų metu J-L.Struffas nieko ypatingo nenuveikdavo, todėl neturėjo didesnių vilčių panaikinti deficitą. C.Alcarazas net tris paskutines savo padavimų serijas laimėjo „sausais“ rezultatais.

Carlos Alcaraz beats Jan Lennard Struff 6-4, 3-6, 6-3 to win the Madrid Masters 1000 for a 2nd consecutive year. 10th career title 4th Masters1000 He is the 2nd player to ever defend this title (Nadal 2013-2014) and the youngest to defend a M1000 since... Nadal (Rome 2005-2006) pic.twitter.com/ZBVqUqD0A6

J-L.Struffas dar kvalifikacijoje krito prieš Aslaną Karacevą, bet kai kuriems žaidėjams atsisakius dalyvauti pagrindiniame etape, vokietis sulaukė kvietimo į jį. Vokietis pagrindiniame etape laimėjo 6 mačus iš eilės, o pusfinalyje netgi atsirevanšavo tam pačiam A.Karacevui. 33-ejų J-L.Struffas pirmą kartą karjeroje pateko į ATP 1000 turnyro vienetų finalą. Jis taip pat tapo pirmu tenisininku istorijoje, kuris tokio rango turnyro finalą pasiekė nepaisant pralaimėjimo kvalifikacijoje.

C. Alcarazas jau 10-ą kartą karjeroje laimėjo ATP turo vienetų turnyrą. Jam atiteko 1000 ATP vienetų reitingo taškų bei kiek daugiau nei 1,105 mln. eurų. Dabar ispanui iki pirmą vietą ATP reitinge užimančio serbo Novako Djokovičiaus trūks vos 5 tšk.

Alcaraz will arrive Roland Garros as the world number 1 if he steps on the court in Rome (missed the event after winning Madrid in 2022).



Djokovic still #1 tomorrow (and two more weeks) by 5 points.