Legendinio Marcelo problemos Brazilijoje: konfliktai komandoje ir atleidimo lapelis

2022 metų vasarą „Real“ palikęs brazilas iš pradžių nesėkmingai bandė rungtyniauti „Olympiakos“ klube Graikijoje, kol galiausiai pasuko į gimtinę. Jis prisijungė prie „Fluminense“ komandos, kurioje jis ir praėjo savo profesionalo karjerą.

Visgi, šiandien paskelbta, jog Marcelo oficialiai paliko komandą. To priežastys nebuvo įvardintos, bet žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, jog garsiajam brazilui nepavyko įsitvirtinti komandoje.

Teigiama, kad Marcelo turėjo problemų su kone visais „Fluminense“ atstovais. Jis prastai elgėsi su komandos darbuotojais, su kuriais kartais kildavo konfliktų. Problemų futbolininkas turėjo ir regzdamas santykius su komandos draugais.

Pasak pranešimo, Marcelo taip pat darė blogą įtaką komandos jaunimui. Jis jiems pasakydavo nekreipti dėmesį į fizinį darbą teigdamas, jog turintys talento vis tiek pasieks savo tikslų.

Kiek anksčiau ėmė plisti ir vaizdo įrašas, kai prieš žengiant į aikštę Marcelo nesutiko su trenerio jam išsakytais nurodymais. Po tokio gesto treneris atsisakė minties futbolininką leisti į aišktę, nors šis jau stovėjo šalia šoninės linijos.

Šiame sezone Marcelo sužaidė 36 rungtynes.

I have never seen anything similar in elite football.

Fluminense manager Menezes ready to sub on Marcelo, giving him a tactical talk, to which Marcelo seems saying no.



Menezes gets furious pushing him back on the bench and doesn’t sub him on anymore pic.twitter.com/ortw0nissD