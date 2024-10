LeBrono sūnaus debiutas „Lakers“ gretose – prisvilęs: žibėjo kitas naujokas

Atakuojantis gynėjas žaidė 16 minučių, per kurias tepelnė 2 taškus, o „Lakers“ 107:124 (23:36, 26:22, 39:37, 19:29) nusileido Minesotos „Timberwolves“.

Nuo suolo pakilęs NBA žvaigždės sūnus pataikė 1/5 dvitaškių, prametė vieną mestą tritaškį, atkovojo kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo net 3 metimus ir padarė 1 klaidą.

Anksti į priekį truktelėję „vilkai“ antrojo kėlinio pradžioje jau turėjo 21 taško pranašumą (46:25). Trečiajame kėlinyje Kalifornijos ekipa spurtavo ir visiškai pasivijo oponentus (84:83), tačiau atsakomasis spurtas vėl pasiuntė „Lakers“ į nokdauną.

Tuo tarpu NBA vasaros lygoje Las Vegase NBA Bronny Jamesas per 4 rungtynes vidutiniškai rinko po 8,8 taško, 3,5 atkovoto kamuolio ir 1 rezultatyvų perdavimą.

