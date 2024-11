LeBrono ir Daviso duetas prie „Lakers“ pergalės prisidėo 65 taškais

Los Andželą į priekį vedė geriausias sezono rungtynes sužaidęs Anthony Davis, o kartu su LeBronu Jamesu duetas pelnė net 65 komandos taškus.

Jis nugalėtojams per 35 minutes surinko 38 taškus (14/20 dvit., 10/11 baud.), sugriebė 12 atšokusių kamuolių, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, perėmė 3 kamuolius, blokavo 2 metimus, tačiau suklydo 3 sykius.

LeBronas Jamesas nugalėtojams pelnė 27 taškus ir atliko 10 perdavimų.

Jis į rungtynes atvyko Helovyno kostiumu ir veidą slėpė po vaiduoklio kauke.

Toronto klubo gretose RJ Barrettas pelnė 33 taškus bei atliko 12 perdavimų. Gradey Dickas surinko 31 tašką. Pirmasis sužaidė rezultatyviausią sezono mačą, antrasis - karjeros. Tačiau „Raptors“ patyrė ketvirtąją nesėkmę paeiliui.

„Lakers“ šiąnakt nei karto neatsiliko ir vienu metu priekyje buvo 26 taškų persvara. Svečiai iniciatyvą perėmė dar pirmajame kėlinyje, kurį laimėjo rezultatu 43:19.

LeBronto in full effect tonight in Toronto



LeBron ends the 2nd quarter with 4 insane assists



Lakers fan base way louder than Raptors fans pic.twitter.com/O4TKetAFvW