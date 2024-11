Atkovotų kamuolių sezono rekordą gerinęs Domantas Sabonis padėjo įveikti „Hawks“ ekipą

Šiuo metu pagal atkovotus kamuolius visoje lygoje septintas esantis lietuvis labiausiai pasigerino atkovotų kamuolių statistiką. Jis per 33 minutes įmetė 15 taškų (5/11 dvit, 5/5 baud.), atkovojo 14 kamuolių ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.

Lietuvos rinktinės centro vedama ekipa vienu metu priekyje buvo 18 taškų pesvara. Pirmą kartą rungtynėse „Kings“ išsiveržė trečią rungtynių minutę, kai po D. Sabonio perdavimo pasižymėjo Keeganas Murray 7:5 ir toliau visą rungtynių laiką pirmavo.

My favorite play of the game after a brilliant Fox steal:

Fox > Domas > Fox > Keegz > Kev > Domas for the lay in pic.twitter.com/IT5NEAzYeV

