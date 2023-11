LeBronas Jamesas pasiekė istorinę NBA žymą

L. Jamesas per 24 minutes įmetė 17 taškų (3/5 dvit., 3/5 trit., 2/2 baud.), atkovojo 7 kamuolius ir atliko 9 rezultatyvius perdavimus.

Krepšininkas perkopė 39 tūkstančių pelnytų taškų ribą ir yra pirmasis pasiekęs šią žymą.

A HISTORIC NIGHT FOR THE KING 👑



LeBron James becomes the first player in NBA history to reach 39K career points! pic.twitter.com/FoDyVbIDaV