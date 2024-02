Laukia permainos: „Bayern“ po sezono išsiskirs su treneriu

„Bayern“ pralaimėjo trejas paskutines rungtynes visose varžybose ir nuo lyderių Leverkuzeno „Bayer“ Bundeslygoje atsilieka aštuoniais taškais.

Praėjusią savaitę Čempionų lygos 16-ojo turo pirmosiose rungtynėse jie taip pat 1:0 pralaimėjo „Lazio“ ekipai.

T. Tuchelis 2023 m. kovo mėn. perėmė klubą iš Juliano Nagelsmanno, tačiau, nors praėjusį sezoną paskutinę rungtynių dieną atvedė jį į Bundeslygos titulą, šį sezoną jie neparodė tokios formos, dėl kurios pastarąjį dešimtmetį dominavo Vokietijos futbole.

Šį sezoną „Bayern“ jau iškrito iš Vokietijos taurės, kurioje pralaimėjo trečiosios lygos komandai.

🚨 OFFICIAL: Thomas Tuchel leaves FC Bayern at the end of the current season.



Decision made by both club and head coach, Tuchel leaves Bayern in June.



It’s over between Bayern and Tuchel. pic.twitter.com/4taueCsULg

