Laukia „El Clasico“ mūšis: „Real“ žengė į Ispanijos Supertaurės finalą

„Real“ dominavo pirmajame kėlinyje ir atliko 15 smūgių, kai tuo tarpu „Mallorca“ futbolininkai – 6. Visgi nei vienai iš komandų per pirmąsias keturiasdešimt penkias žaidimo minutes pasižymėti nepavyko.

Išsiveržti į priekį Madrido ekipai galiausiai pavyko antrajame kėlinyje, kai Jude‘as Bellinghamas sužaidus kiek daugiau nei valandą atsidūrė prie vartininko atremto kamuolio ir nukreipęs jį į vartus išvedė „Real“ į priekį 1:0.

Pačioje mačo pabaigoje Martinas Valjentas pasiuntė kamuolį į savus vartus, o netrukus įvartį pridėjo ir Rodrygo bei „Real“ šventė pergalę rezultatu 3:0.

„Karališkasis“ klubas Ispanijos Supertaurės finale sekmadienį susitiks su „Barcelona“, kuri kitame pusfinalyje iš tolimesnių kovų eliminavo Bilbao „Athletic“.

The Supercopa de España final will be a Clásico 🍿 pic.twitter.com/d0niiJL61w