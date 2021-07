Latvijos vartininkas prieš mirtį tapo didvyriu: išgelbėjo ne vieną gyvybę

Teigiama, kad M. Kivleniekas kartu su dar keliais žmonėmis buvo vandens kubile, kai netoliese buvo paleisti fejerverkai. Vienas iš fejerverkų suveikė netinkamai, o išsigandę žmonės puolė bėgti iš kubilo. Aiškėja, kad M. Kivleniekas pasiaukojo dėl kitų ir krūtine užstojo žmones nuo fejerverkų. Deja, vienas iš fejerverkų pataikė sportininkui į širdį ir jį pražudė.

„Kai nutiko nelaimė, buvau už 8-9 metrų nuo jo ir stovėjau apsikabinęs žmoną. Jis išgelbėjo ne tik mano ir žmonos gyvybę, bet ir mūsų sūnelį, kurio gimimo laukiame. Matiss žuvo kaip didvyris ir tai nėra tik tuščios šnekos. Net gydytojai tai pripažino. Aš tik norėjau, kad visi žinotų, jog Matiss pasielgė didvyriškai. Esu tikras, kad jis mirė su šypsena veide“, – sakė Kolumbo „Blue Jackets“ atstovaujantis Latvijos vartininkas Elvis Merzlikinas.

"He saved my son, he saved my wife and he saved me. ... He died as hero."



Elvis Merzlikins at the memorial service for Matiss Kivlenieks. Kivlenieks died after he was struck in the chest by a fireworks mortar shell on July 4. pic.twitter.com/69C09ggG67