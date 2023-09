Latvijos stebuklas tęsiasi: kaimynai paliko šlapią vietą iš Brazilijos ir žais pasaulio čempionato ketvirtfinalyje

Brazilija šiose rungtynėse pirmavo vos vieną minutę. Latvija po pirmojo kėlinio buvo priekyje 22:20, o po dviejų kėlinių – 45:42.

Trečiajame kėlinyje latvių persvara vienu metu siekė net 14 taškų, o prie to labiausiai prisidėjo itin sėkmingas Davio Bertanio, Andrejaus Gražulio ir Artūro Žagaro žaidimas.

Trečiąjį kėlinį latviai laimėjo net 36:2, o po 30 min. Latvija pirmavo jau 81:63.

Beje, brazilai iki šiol pasaulio čempionatuose XXI amžiuje dar nė karto nebuvo leidusi savo varžovams į savo krepšinį įmesti 30 ir daugiau taškų.

Ketvirtajame kėlinyje Latvija brazilams net neleido pagalvoti apie galimą sugrįžimą į rungtynes. Iki rungtynių pabaigos likus mažiau nei 5 minutėms Latvijos pranašumas pasiekė naują rekordinę žymą – 26 taškus.

Latvija šiame mače pataikė 16 tritaškių iš 33 (46 proc.).

Kaimynai suklydo vos 6 kartus, brazilai – 11.

Latviams 24 taškus pelnė Andrejus Gražulis. 17 – Artūras Žagaras, 14 – Davis Bertanis. Artūras Kuručas pridėjo 12, Rolandas Šmitas 10.

Brazilijai 20 taškų pelnė Bruno Caboclo.

A buzzer-beater by Arturs Kurucs to finish the first quarter helps Latvia to a three-point lead over Brazil at halftime #FIBAWC #WinForAllpic.twitter.com/bcRW0txPYR