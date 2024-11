Lando Norrisas apie 19 metų nematytą Maxo Verstappeno pasiekimą: „Ne talentas, o sėkmė“

M.Verstappenas tapo pirmu pilotu nuo 2005 m., sugebėjusiu laimėti lenktynes iš 17-os starto pozicijos. Prieš 19 metų Japonijoje tai padarė suomis Kimi Raikkonenas.

Max Verstappen is the first driver to win from P17 on the grid since Kimi Räikkönen nearly 20 years ago 👀 pic.twitter.com/1lMgfBKilj

Visgi, pagrindinis M.Verstappeno konkurentas – britas Lando Norrisas („McLaren“) – varžovo pasiekimo nesureikšmino. Anot L.Norriso, M.Verstappenui labai pasisekė, jog raudona vėliava buvo parodyta tuo metu, kai tik olandas ir dar keletas pilotų nebuvo pasikeitę padangų.

„Raudonos vėliavos metu leidžiama pasikeisti padangas. Varžovai tai padarė, tad mums tiesiog nepasisekė. Kartais tiesiog susiklosto nepalankios aplinkybės“, - sakė L.Norrisas.

Britas nesutiko, kad komanda padarė strateginę klaidą, pakviesdama jį į boksus: „Taip norėjome aplenkti Russellą. Kad ir ką žmonės dabar kalbėtų, tai buvo teisingas sprendimas. Tai buvo tarsi lošimas, kuriame vieniems pasiseka, kitiems – ne. Šį kartą pasisekė varžovams. Čia ne talentas, o sėkmė. Aišku, vėliau ir pats padariau klaidų, buvau išvažiavęs už trasos ribų, bet vis tiek, žinant visas aplinkybes, tie pilotai, kurie stojo boksuose ir kuriems sėkmė nesišypsojo, galėjo geriausiu atveju kovoti dėl 4-os vietos“.

Lando Norris about Verstappen’s win: “It’s not talent, it’s just luck.”



That is unsportsmanlike, especially after Verstappen didn’t discredit him at all in Miami. pic.twitter.com/SzJznxrL8m