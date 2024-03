„Lakers“ žvaigždę maudęs Domantas Sabonis atliko „Kings“ ritualą: sūnų Oliverį Tigerį tai ne juokais išgąsdino

„Yra nuostabu iškovoti pergalę antrą naktį iš eilės žaidžiant prieš tokias stiprias komandas. Visi vaikinai kovojame dėl vietos atkrintamosiose, todėl šiandien buvo svarbi pergalė, – po ketvirtosios pergalės sezone prieš „Lakers“ klubą šypsojosi lietuvis, kuris taip pat prašė daugiau neminėti A. Daviso pavardės, – Ko jūs daugiau į tai kreipiate dėmesi, tuo sunkesniu darote mano gyvenimą. Tokios šnekos jį kitą kartą dar labiau užves, tai labai prašau, nebeminėkite daugiau jo“.

Šios nakties rungtynėse „Kings“ atsiplėšė nuo pirmųjų susitikimo minučių ir laimėjo įtikinamai 120:107. Tuo tarpu prieš mažiau nei 24 valandas Mike'o Browno auklėtiniai taip pat savo arenoje pranoko ir vienus Rytų konferencijos lyderių Milvokio „Bucks“ 129:94.

Lietuvis vėl buvo geriausias šių rungtynių žaidėjas ir per 38 minutes pelnė 17 taškų (6/9 dvit., 0/1 trit., 5/6 baud.), atkovojo 19 kamuolių ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų.

Jis taip pat džiaugėsi, kad artėjant NBA atkrintamosioms varžyboms jo komanda sugeba geriau sužaisti rungtynių pabaigas.

„Manau, kad mes padarėme gerą darbą kontroliuodami rungtynes, nes net tose rungtynėse, kuriose pralaimėjome, mes dažnai pirmaudavo 20 taškų prieš prasidedant ketvirtajam kėlinukui ir vis tiek sugebėdavome paleisti rungtynes, tai paskutinėse dvejose mes visiškai kontroliavome savo žaidimą. Po visų „Visų žvaigždžių“ visi žinojome, kad dabar mums kiekvienos rungtynės bus tarsi atkrintamųjų rungtynės. Yra trys ar keturios komandos, kurios kovoje dėl penktos ar šeštos vietos ir kiekvienas mačas, kurį paleisime, sezono pabaigoje mums atsilieps labai skaudžiai“, – džiaugėsi Lietuvos rinktinės centras.

Paklaustas, ką mano apie šį sezoną keturis kartus pranoktą „Lakers“ žvaigždyną, D. Sabonis to per daug nesureikšmino.

„Negalvojame apie tai, tai dar viena komanda mūsų kalendoriuje, kurią reikia įveikti, o toliau galvosime apie sekančią“, – sakė jis.

Po rungtynių eilinį trigubą dublį šiame sezone surinkęs D. Sabonis su savo žmona Shashana Rosen ir sūnumi Oliveriu Tigeriu skubėjo atlikti Sakramento klubo sirgalių pamiltą tradiciją – vienu mygtuko paspaudimu virš arenos įžiebti violetinės spalvos lazerį.

Po laimėtų „Kings“ namų rungtynių puoselėjama tradicija šįkart išgąsdino vienerių metukų D. Sabonio sūnų, kuris prieš mygtuko paspaudimą susigūžė jo rankose ir pats nedrįso jo spausti.

