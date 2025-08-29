Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Laiku pasirašytu N.Williamsu-Gossu pasidžiaugęs „Žalgirio“ skautas: kaina būtų išaugusi virš 2 milijonų

2025-08-29 16:28 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-29 16:28

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai, jau pradėję pasiruošimą naujam sezonui, netrukus sužais ir pirmąsias ikisezonines rungtynes. Į komandos pasiruošimą ir kitas krepšinio aktualijas pažvelgė naujo formato „Žalgiris Insider“ nariams skirta tinklalaidė.

N.Williamsas-Gossas bus kauniečių vedlys (Žalgirio nuotr.)

0

Tinklalaidės vedėjai – krepšinio komentatorius Rytis Kazlauskas ir „Žalgirio“ skautas Erikas Kirvelaitis pirmoje dalyje aptarė komandos pasiruošimo ir Eurolygos rinkos aktualijas, o antroje dalyje, kartu su trenerių štabe dirbančiu Renaldu Seibučiu, kalbėjo apie prasidėjusį Europos čempionatą bei atsakė į Insiderių klausimus.

„Visi žinome, kad komandos komplektaciją pabaigėme ganėtinai anksti – iš esmės būtume užsidarę net iki birželio, bet, aišku, po finalo serijos turėjome ir trenerio paiešką, tada – Aleno Smailagičiaus situacija. Iškrito neplanuotų situacijų. Turėjome neblogą laiką NBA Vasaros lygoje Las Vegase, – kalbėjo E.Kirvelaitis. – Aišku, dabar tie pirminiai darbai treniruotėse yra su mažai krepšinio. Žaidėjai dirbo su fizinio rengimo treneriais – Justinu Grainiu ir Nerijumi Navicku. Žaidėjai daug dirba ir salėje. Kažkas atlieka reabilitaciją kaip, pavyzdžiui, Dovydas Giedraitis. Šią savaitę jau prasidėjo ir penki prieš penkis pasižaidimas. Treneris Tomas bando įvesti taisykles. Yra daug stabdymo ir daug aiškinimo.“

Pokalbio dalyje apie vasaros žaidėjų rinką ir Eurolygos perėjimus, R.Kazlauskas su E.Kirvelaiču aptarė ir vieno „Žalgirio“ naujokų – Nigelo Williamso-Gosso situaciją. Anot E.Kirvelaičio, prie komandos prisijungęs amerikietis rinkoje būtų turėjęs „kosminę“ kainą, jeigu „Žalgiris“ nebūtų anksti sutaręs su gynėju.

„Šiaip žaidėjo kaina būtų išaugusi neįtikėtinai. Las Vegase buvome sutikę ir Nigelo Williamso-Gosso agentūros žmonių. Su jais kalbėjome, kai jau sutartis su Williamsu-Gossu buvo pasirašyta, kad jo kaina būtų išaugusi virš 2 milijonų ir į viršų, nes tiesiog matome, kokia yra rinka. Plius, per tą laikotarpį prisidėjo ir dar dvi Eurolygos komandos – dar labiau išaugo poreikis žaidėjų“, – tikino skautas.

Antroje tinklalaidės dalyje prisijungęs R.Seibutis pasakojo apie komandos pasiruošimą bei darbą su šiuo metu sezonui besiruošiančiais žalgiriečiais.

„Turbūt turime vieną pagrindinių pasirengimo dalių sezonui – pasiruošimo treniruotes. Mikrociklai yra labai intensyvūs – ryte ir vakare. Kitą dieną turime ir vieną ar dvi treniruotes. Žodžiu, treniruočių tikrai užtenka, o krūvio yra tikrai nemažai. Viską deriname ir žiūrime, kad žaidėjai įeitų į geriausią formą“, – aiškino R.Seibutis.

Insideriams skirtoje tinklalaidėje R.Seibutis kalbėjo ir apie savo patirtis 2013 ir 2015 m. Europos čempionatuose, aptarė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės galimybes čempionate ir atsakė į sirgalių klausimus. Visą tinklalaidę jau dabar gali pamatyti visi Insideriai.

