„La Liga“ pirmenybių sezono finiše – „Real“ lygiosios su „Athletic“

Mikeliui Vesga 10-ąją minutę nepavyko pasižymėti nuo vienuolikos metrų atžymos ir rungtynių rezultatas išliko nepakitęs.

Viniciusas Junioras 25-ąją minutę atliko smūgį į kariįjį vartų kampą, tačiau vartininkas Unai Simonas atrėmė kamuolį.

Yuri Berchiche 31-ąją minutę atliko smūgį iš tolimesnės distancijos, tačiau kamuolį meistriškai atrėmė Thibautas Courtoisas.

Oihanas Sancetas 49-ąją minutę antruoju bandymu nukreipė kamuolį į vartų tinklą ir išvedė „Athletic“ ekipą į priekį 1:0.

Inaki Williamsas 57-ąją minutę atliko smūgį į dešinįjį vartų kampą, tačiau T.Courtoisas sėkmingai apgynė saugomus vartus.

Karimas Benzema 72-ąją minutę sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir atstatė pusiausvyrą 1:1.

V.Junioras 79-ąją minutę tiksliai pasiuntė kamuolį į vartus, tačiau teisėjas užfiksavo nuošalę ir šio įvarčio neįskaitė.

Tikslaus perdavimo sulaukęs Rodrygo 89-ąją minutę atliko smūgį, tačiau kamuolys skriejo virš varžovų vartų.

Karim Benzema comes off the Santiago Bernabeu pitch for the final time 😢🤍 pic.twitter.com/31FbeHTqHv