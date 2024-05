Kylianas Mbappe penktą kartą išrinktas geriausiu Prancūzijos lygos žaidėju: atsiimdamas titulą graudinosi

Iki K. Mbappe daugiausiai kartų geriausiu lygos futbolininku buvo išrinktas 3 kartus juo tapęs Zlatanas Ibrahimovičius, tad prancūzui prikauso ir visų laikų lygos rekordas.

Iš viso visuose šio sezono turnyruose 25-erių Paryžiaus „Saint-Germain“ puolėjas puolėjas pelnė net 44 įvarčius ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų.

Apdovanojimas K. Mbappe buvo įteiktas Prancūzijos profesionalių futbolo žaidėjų sąjungos suorganizuotame renginyje, o į jį atvyko ir pats futbolininkas su savo šeima.

Renginyje dalyvao futbolininko tėtis Wilfredas Mbappe, taip pat jo brolis Ethanas Mbappe, o jam sakant atsisveikinimo kalbą akivaizdžiai graudinosi ir jo tėtis.

„Tai yra mano gyvenimo etapas, kuris artėja prie pabaigos. „Ligue 1“ čempionatas visada užims svarbią vietą mano gyvenime. Tai vienintelė lyga, kurią pažinojau savo karjeros metu iki šiol. Visada stengiausi būti garbingu šios lygos atstovu. Tikrai pasiilgsiu to.

Didelės emocijos penktą kartą laimėjus geriausio „Ligue1“ žaidėjo titulą. Dėkoju už meilę, kurią man suteikėte per visus šiuos metus. Niekada nepamiršiu tų ypatingų akimirkų, kurias galėjau praleisti kartu su jumis“, – susijaudinęs kalbėjo Prancūzijos rinktinės kapitonas.

🎥🇫🇷- Kylian Mbappé's dad, Wilfred Mbappé, gets emotional as Mbappe talks about this being the end of his journey at PSG. 🥹❤pic.twitter.com/mUA9ZAv8UA