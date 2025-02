Kyla Justės Jocytės akcijos WNBA naujokių biržoje – gali atsidurti Los Andžele

Trečiadienį „Bleacher Report“ pateikė prognozę, pagal kurią J.Jocytę 9-uoju šaukimu galėtų pasirinkti Los Andželo „Sparks“.

„Sparks“ tarpsezoniu sudrebino didelės permainos. Jų situacija dabar tokia, kad 9-uoju šaukimu vertėtų rinktis tiesiog geriausią krepšininkę. Justė Jocytė yra viena talentingiausių visų laikų Europos žaidėjų, jau nekalbant apie Lietuvą. „Sparks“ galėtų iš karto bandyti ją integruoti į komandą arba pasikviesti į sudėtį kiek vėlesnėje ateityje.

Jocytė dar būdama 13-os pradėjo rungtyniauti prieš WNBA patirties turinčias krepšininkes. Dabar ji kartu su Malonga atstovauja ASVEL klubui ir šiame sezone renka 12,3 taško, 2,7 rezultatyvaus perdavimo ir 1,8 perimto kamuolio vidurkius. Nors Jocytei dar tik 19-a, jos žaidimas jau dabar labai brandus. Ji pasižymi dideliu krepšinio intelektu, gerai supranta tiek savo stiprybes, tiek silpnybes ir nebijo imtis iniciatyvos svarbiausiais momentais“, – rašoma „Bleacher Report“ prognozėje.

J.Jocytės komandos draugei Dominique Malongai „Bleacher Report“ žada 4-ą šaukimą.

„Sportkseeda“ portalas lietuvės šansus vertina dar geriau. Ten prognozuojama, kad J.Jocytę net 5-u šaukimu pasikvies naujoji WNBA komanda „Golden State Valkyries“.

„Neseniai buvo pranešta, kad Jocytė gali dalyvauti 2025-ųjų biržoje. 19-metė jau ilgai žaidžia su profesionalėmis, atstovauja Lietuvos rinktinei ir yra WNBA komandų radare. Jocytė yra Malongos komandos draugė ir kartu su ja demonstruoja puikų žaidimą, nepaisydamos savo jauno amžiaus. Jocytė fiziškai nėra ypatingai stipri, bet ji yra aukšta gynėja su puikiais techniniais įgūdžiais.

Tokia komanda, kaip „Valkyries“, kuri tik dabar stato savo „pamatus“, turėtų susidomėti tokia jauna ir efektyvia žaidėja kaip Jocytė“, – rašo „Sportskeeda“.

5️⃣ Golden State Valkyries ⚔️



Pick: Juste Jocyte (G, ASVEL)



Lithuanian phenom alert! 🇱🇹 At 6'2", Jocyte’s size, skill, and scoring touch make her a versatile fit for Golden State's young roster. High upside pick for a team building its foundation. 🚀 pic.twitter.com/ghcMwAKij0