Kvapą gniaužiantis trileris žaidynėse – australė paskutiniu nusileidimu iškovojo olimpinį auksą

Šioje rungtyje prieš ketverius metus auksą iškovotą Pjongčange bandė apginti prancūzė Perrine Laffont, o varžybos itin nesėkmingai baigėsi Pjongčango žaidynių vicečempionei Justine Dufour-Lapointe. Kanadietė trasoje paslydo ir vertėsi bei praradusi daugybę taškų iškrito iš kovos dėl medalių.

Sidabrą iškovojusi J. Kauf surinko 80,28 taško, o bronzą laimėjusi septyniolikmetė rusė Anastasia Smirnova - 77,72 taško.

Įdomu tai, kad Pjongčango žaidynėse australei J. Anthony iki bronzos medalio trūko vos kelių dešimtųjų balų. Tai jau šeštasis Australijos olimpinės auksas žiemos žaidynėse ir pirmasis Pekine.

Iki šiol 23-ejų metų J.Anthony didžiausias pasiekimas buvo užfiksuotas prieš dvejus metus, kai pasaulio čempionate ji iškovojo sidabro medalį.

17-metė Kinijoje gimusi, bet JAV atstovaujanti Kaja Owens, treniruotės metu patyrė siaubingą kritimą, nepateko tarp šešių geriausių atlečių. Antrame finale ji kiek perdegė ir galiausiai liko dešimta.

US skier Kai Owens gets black eye in fall ahead of 2022 Olympics https://t.co/pzr4VqfBHl pic.twitter.com/FqApSi5qav