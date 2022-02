Snieglenčių akrobatinio nuolydžio varžybose – istorinis Naujosios Zelandijos atstovės triumfas

Tai yra pirmasis Naujosios Zelandijos aukso medalis žiemos oliminėse žaidynėse.

(„Slopestyle“) rungties finale varžėsi dvylika kvalifikaciją įveikusių snieglentininkių, kurios atliko po tris važiavimus.

Zoi Sadowski-Synnott wins New Zealand's FIRST-EVER gold medal in the Winter Olympics 🏂🇳🇿 pic.twitter.com/mHFNfeeO9y