Kuzminsko ir Gudaičio komandos draugu tapo NBA patirties sukaupęs gynėjas

Kontrakto trukmė – vieneri metai.

Jis atvyksta iš Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA), kur rungtyniavo nuo 2014-ųjų. Ten Sh. Napieras gynė Majamio „Heat“, Orlando „Magic“, Portlando „Trail Blazers“, Bruklino „Nets“, Minesotos „Timberwolves“, Vašingtono „Wizards“ garbę.

Tiesa, po 2019–2020 m. sezono gynėjas nežaidė niekur, o pastaraisiais metais NBA per 24 minutes jis pelnė 10,3 taško, atkovojo 2,8 kamuolio ir atliko 4,7 rezultatyvaus perdavimo. Tokią statistiką jis fiksavo Minesotos ir Vašingtono klubuose.

📝 Please, Welcome!

Shabazz Napier is Our New Player.https://t.co/0segM6PUbC pic.twitter.com/12wXCBqFRL