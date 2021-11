Kuriozinis rusų įvartis į savus vartus atvėrė Kroatijai bilietą į pasaulio čempionatą

Visų akys buvo nukreiptos į Kroatiją, kur vietos rinktinė dėl pirmosios vietos grupėje ir tiesioginio kelialapio į pasaulio čempionatą kovojo su Rusija.

Lietui merkiant vykusiame mače nugalėtojas paaiškėjo tik pabaigoje. Prieš šias rungtynes Kroatija nuo Rusijos atsiliko 2 taškais, tad jiems buvo reikalinga tik pergalė.

Vienintelis mačo įvartis įkrito 81-ą minutę, kai itin kuriozišką įvartį į savo vartus pelnė rusas Fiodoras Kudriašovas. Kroatai apsigynė bei iškovojo pergalę, leidžiančią jiems iškovoti pirmąją vietą grupėje.

CROATIA MIGHT BE GOING TO THE WORLD CUP THROUGH A RUSSIA OWN GOAL 😱 pic.twitter.com/W6jC8DP2Yb