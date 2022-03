Kuriozas NBA: į aikštę komandos žengė vilkėdamos tos pačios spalvos aprangomis

Sutrikę krepšininkai į situaciją reagavo ramiai ir su šypsena. Susižvalgę suprato, į kokią kuriozinę situaciją pateko.

Netrukus komandų atstovai bei vyriausiasis mačo teisėjas pasitarę nusprendė, kad „Grizzlies“ turi pasikeisti marškinėlius į tamsesnius.

Susitikimas galiausiai prasidėjo, o pergalę jame 125:118 šventė „Grizzlies“.

Grizzlies-Thunder game got delayed because both teams came out in white jerseys 😂 pic.twitter.com/HqH3bLPc0b