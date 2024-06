Krito 28-erius metus neliestas moterų 100 metrų barjerinio bėgimo rungties rekordas

Moterų 100 m barjeriniame bėgime triumfavusi 23-ejų bėgikė distanciją įveikė per (12.31 sek.). Antra buvo Šveicarijos atstovė Ditaji Kambundji su nauju Europos jaunimo (iki 23 metų) rekordu (12.40 sek.), o bronza atiteko lenkei Piai Skrzyszowskai (12.42 sek.).

23-ejų C. Samba-Mayela iki šiol neturėjo nei Europos, nei pasaulio čempionatų stadionuose medalių. Tiesą prancūzė 2022 m. buvo laimėjusi pasaulio uždarų patalpų čempionatą, o šiemet jame pelnė sidabrą. Tiesa, uždarose patalpose sportininkės bėga ne 100 m, o 60 m su barjerais.

Vos per 0.01 sek. nuo finalo buvo lenkė Klaudia Wojtunik (12.84), pagerinusi savo karjeros rekordą. Lenkė išgarsėjo penktadienį, kai buvo diskvalifikuota atrankoje, tačiau sėkmingai pateikė protestą, vakare vienui viena bėgo atrankoje ir sugebėjo patekti į pusfinalį.

Vyrų 110 m barjerinio bėgimo finale italas Lorenzo Simonelli (13.05) aplenkė ispaną Enriquę Llopisą (13.16) bei šveicarą Jasoną Josephą (13.43).

Trečią kartą iš eilės Europos šuolio į tolį čempionu tapo graikas Miltiadis Tentoglou, kuris pagerino sau priklausiusį čempionato rekordą – 8,65 m. Antras buvo pasaulio jaunimo (iki 20 metų) rekordą pasiekęs italas Mattia Furlani (8,38), trečias – šveicaras Simonas Ehammeris (8,31).

