Krepšinio taurės Europoje: trijų lietuvių triumfas ir skaudūs Eurolygos klubų pralaimėjimai

Iš aštuoniolikos Eurolygos klubų dėl trofėjaus vietiniame fronte nekovojo tik Tel Avivo „Maccabi“, kurią sustabdė karo Izraelyje išderintas tvarkaraštis bei į Karaliaus taurės turnyrą neprasimušusi Vitorijos „Baskonia“. Šešiolika kitų klubų savaitgalį siekė papildyti titulų lentynas.

Ispanijoje į sostą grįžo Madrido „Real“. Eurolygos lyderiai pakeliui į triumfą nugalėjo du kitus turnyro klubus, pusfinalyje 95:76 nušluodami Valensijos „Valencia“, o finale 96:85 įveikdami antrą geriausią Eurolygos komandą Barselonos „Barcelona“.

Congrats To Real Madrid Basketball Team For Winning Their 29th Copa Del Rey Title. pic.twitter.com/KUPZ0w5siS