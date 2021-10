Kovai su Eimantu Stanioniu įpareigotas venesuelietis: „Tikiuosi tai nėra komunistų darbas“

E.Stanionis yra WBA pusvidutinio svorio kategorijos reitingo lyderis, todėl turi teisę kovoti dėl pasaulio čempiono diržo. Jei Y.Ugasas nevykdys reikalavimo, tada diržas iš jo bus atimtas be kovos.

Kurį laiką tylėjęs Y.Ugasas galiausiai pratrūko dėl tokio WBA sprendimo. Jis apkaltino organizaciją jam rodoma nepagarbą, pareiškė nenorintis kovoti su E.Stanioniu ir pareikalavo kovos su Errolu Spence‘u, kuris turi IBF ir WBC čempiono diržus.

Y.Ugasas taip pat kreipėsi į WBA vadovybę, prašydamas padaryti išimtį ir leisti kovoti su E.Spence‘u 2022 m. vasario 22 d., o ne su privalomuoju varžovu pagal reitingą – E.Stanioniu.

WBA neseniai apsvarstė Y.Ugaso prašymą ir nusprendė jo netenkinti. Toks sprendimas priimtas po pirmadienį „Zoom“ platformoje vykusio nuotolinio susitikimo, kuriame WBA vadovai kalbėjosi su E.Stanioniu, Y.Ugasu ir jų vadybininkais.

I hope that this decision of the Venezuelan @GilberticoWBA is something only sporting and that the Venezuelan communists are not behind it.I will continue with my struggle upstairs fighting and downstairs being an activist against communism and the dictatorship ofCuba & Venezuela https://t.co/L6JF4nhb07