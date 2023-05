Kova tęsiasi: „Celtics“ krepšininkai Bostone pranoko „Heat“ ir pratęsė seriją

Šiuo metu finalo serijos iki keturių pergalių rezultatas yra 3:2 „Heat“ pusėje, o šeštąsias rungtynes komandos žais šeštadienį Majamyje. Dar nė vienai komandai nepavyko laimėti serijos atsiliekant 0:3.

Laimėtojų gretose mače net keturi žaidėjai surinko daugiau nei 20 taškų. Daugiausiai – 24 – pelnė Derrickas White‘as, 23 – Marcusas Smartas, o po 21 į komandos sąskaitą įrašė Jaylenas Brownas ir Jaysonas Tatumas. Pastarasis taip pat atliko 11 rezultatyvių perdavimų ir atkovojo 8 kamuolius.

Jau nuo pat rungtynių pradžios „Celtics“ ėmėsi iniciatyvos ir prabėgus kiek daugiau nei 6 minutėms turėjo 15 taškų persvarą (20:5). Nors situaciją serijoje laimintys Majamio krepšininkai dar bandė taisyti, tačiau po pirmojo ketvirčio persvara liko tokia pati (35:20).

Kituose dviejuose kėliniuose „Heat“ bandė vytis varžovus, tačiau persvarą tirpdyti sekėsi sunkiai. Į ilgąją pertrauką komandos išsiskyrė su 17 taškų skirtumu (61:44), o trečiasis kėlinys baigėsi „Celtics“ turint 18 taškų pranašumą (90:72).

Paskutiniame kėlinyje persvara buvo išaugusi ir iki 20 taškų. Nors situaciją Majamio krepšininkai bandė taisyti ir kėlinį laimėjo (20:25), tačiau „Celtics“ buvo nepavejami ir laimėjo turėdami dviženklį pranašumą – 110:97.

The @celtics triumph in the must-win Game 5! Jayson Tatum: 21 PTS, 11 AST, 8 REB Jaylen Brown: 21 PTS, 3 STL 📅 Game 6 ECF: Saturday, 8:30pm/et | TNT pic.twitter.com/ADAqcfaJ8H

Majamio pusėje rezultatyviausiai žaidė Duncanas Robinsonas, kuris per 27 minutes pelnė 18 taškų ir atliko 9 rezultatyvius perdavimus. Bam Adebayo pridėjo 16 taškų, o vienas komandos lyderių Jimmy Butleris – 14.

Kitame mače „Heat“ turi galimybę uždaryti seriją ir iškovoti bilietą į didįjį NBA finalą. Jei serijos rezultatas taptų lygus, komandos lemiamam mačui vėl susitiktų Bostone.

