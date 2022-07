Kova dėl aukštesnių starto pozicijų prasideda stebėkite „Aurum 1006 km powered by Hankook“ lenktynių kvalifikaciją

Trečiąją lenktynių dieną laukia gausybė įvykių: „Techninis žiūrovų slalomas“, pagrindinių „Aurum 1006 km powered by Hanook“ treniruotės, „108 km moterų iššūkis“, mechanikų bėgimo lenktynės, o po pagrindinių lenktynių treniruotės – žiūrovai ruošti spragėsius ir ruoštis įdomiausiam: 15:30 prasidės „Aurum 1006 km powered by Hankook“ lenktynių kvalifikacija.

Kvalifikacijoje visos komandos turės užfiksuoti kaip įmanoma greitesnį laiką trasoje, kuris lems jų startinę poziciją lenktynėse.

Šių metų kvalifikacija nusimato itin įdomi: jau per treniruotes „Circle K Miles Plus Racing Team“ ir „Circle K Miles Lesta Racing Team“ atstovai gerino trasos rekordus.

Praėjusių metų Ralfo Arono 1 min. 08,396 sek. rato rekordą su „Porsche GT3 Cup“ rekordą pagerino Julius Adomavičius J. Adomavičius su „Audi R8 LMS“ ratą įveikė per 1 min. 08,039 sek.

Visgi šis lietuvio rekordas ilgai neužsibuvo. Po kelių ratų R. Aronas susigrąžino sau priklausantį rekordą. Su tuo pačiu „Audi R8 LMS“ automobiliu estas trasos ratą įveikė per 1 min. 07,492 sek.

Pirmosios šiandienos treniruotės galerija:

Naujienos viršuje rasite tiesioginę „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacijos transliaciją.

Netrukus taip pat prasidės paskutinieji testai prieš viena svarbiausių „Aurum 1006 km powered by Hankook“ išbandymų – kvalifikaciją. Paskutiniosios lenktyninikų treniruotės transliaciją stebėkite nuo 12:30.

Šiandien jau startavo ir „108 km moterų iššūkis“, o po jo vyksta pagrindinių „Aurum 1006 km powered by Hankook“ lenktynių treniruotės ir 15:30 prasidės kvalifikacija.

Be to, tiesioginę visos dienos transliaciją „Aurum 1006 km powered by Hankook“ renginio galite matyti naujienos viršuje.

Visą likusią dienos programą galite matyti čia:

Visus įvykius sekite naujienų portalo tv3.lt polapyje, TV3 PLAY ir TV6 kanalu.